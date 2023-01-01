Крах путинизма и победа Украины Игорь Эйдман

1.01.2023, 4:56

Прогноз на наступивший год.

В «Фейсбуке» часто постят фотографию нацистской инсталляции 1941 года с зетовкой и надписью на немецком: «Германия побеждает на всех фронтах».

Германия, действительно, начала войну с побед, поэтому и рухнула только после почти шести лет кровавого противостояния. Путинская Россия уже в первый год полномасштабной агрессии потерпела множество поражений, а значит ее крах не может затянуться надолго.

Сейчас был бы актуален другой плакат: «Россия проигрывает на всех фронтах». Он отражал бы ситуацию в войне на суше, на море, в воздухе, а также в экономическом и военно-политическом противостоянии.

1. В сухопутной войне с Украиной Россия, начиная с сентября этого года, отступает: сдан Херсон, Лиман, Харьковская область и т.д. Попытки российских контратак отбиты.

2. На море Кремль войну уже фактически проиграл. Флагман Черноморского флота потоплен, остров Змеиный освобожден. Российский флот фактически из войны выбит.

3. Российские воздушные атаки на мирные города продолжаются, приносят смерть и разрушения, но на ход войны не влияют и повлиять не могут. Украинцы отвечают более эффективными кинжальными ударами по российским военным базам.

4. Экономическую войну с Западом Кремль также проигрывает. Европу заморозить не удалось, цены на энергоносители упали, а их европейские рынки, которые кормили Россию с брежневских времен, Путин уже потерял.

Санкции против российской нефти, вступили в действие только в декабре, но сразу обрушили российский нефтяной экспорт почти на четверть. И это только начало. С февраля вступают в силу санкции на российские нефтепродукты. Газовый экспорт Кремль, пытаясь заморозить Европу, убил сам.

Уже сейчас видно, что азиатские рынки не в состоянии компенсировать потерю западных. Без нефтедолларов российский бюджет войну не потянет. Уже в будущем году это может стать огромной проблемой для Кремля.

5. НАТО в результате путинской агрессии резко сплотилось, усилилось и подошло еще ближе к России. Финляндия и Швеция де-факто уже в альянсе. Германия выделила на оборону дополнительно 100 млрд евро и грозит создать самую сильную армию в Европе. Страны на восточном фланге НАТО активно вооружаются. Другие западные страны тоже наращивают военные расходы и усиливают оборону.

При этом ни одна «дружественная» России страна, даже оккупированная Беларусь, воевать вместе с ней не собирается, а оружие ей поставляет только Иран и, возможно, КНДР. То есть помощи Путину ждать неоткуда.

А про применение ядерного оружия большой китайский брат, который в войне не помогает, но за горло держит крепко, даже заикаться запретил.

Все это дает надежду, что путинский, кровавый, но вороватый, криворукий и бестолковый фашизм, в отличие от гитлеровского, не сможет разжечь пожар глобальной войны и будет уничтожен уже в обозримом будущем. В наступающем году?

Мой прогноз на наступающий год (по степени вероятности):

70% - Путин потерпит поражение в войне с Украиной, а его режим рухнет (или к концу года будет на грани крушения);

20% - война продолжится примерно на нынешнем уровне и агония путинского режима затянется;

10% - произойдет резкая эскалация, возможно ядерная, с прямым вовлечением НАТО, будет множество жертв, но путинскую Россию обратят в ноль.

0% - Путин добьется успеха в войне.

Игорь Эйдман, Telegram

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