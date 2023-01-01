Резников: ВСУ даже знают места в Беларуси, из которых может начаться наступление 1.01.2023, 5:55

Украина готова ко всем сценариям.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в случае нового возможного наступления россиян с территории Беларуси Украина готова к любым сценариям. Говорить об эвакуации населения сейчас — «точно сеять панику».

Об этом он сказал в интервью Lb.ua.

На вопрос, есть ли у власти какие-либо планы, если наступление состоится, Резников ответил, что плана «вывезти всю страну из страны» нет. Однако определенные задачи на местах все же перечислил, в частности, готовность важных документов.

«У нас мирное население сегодня в оккупации, мирное население сегодня воюет, мирное население заботится об экономике[…] Но понятие эвакуации мирного населения… Когда есть угроза в конкретном регионе, население предупреждается и дается возможность действительно выехать с места ведения активных боевых действий. Это делает официально правительство, соответственно призывает, предлагает, открываются гуманитарные коридоры, полная помощь и содействие. Но сейчас говорить о плане эвакуации населения по всей территории Украины — это точно сеять панику», — подчеркнул министр.

По его словам, вопрос остается, какой будет ударная группировка, если россияне решат ее создавать на территории Беларуси, будут ли они привлекать белорусских военных непосредственно к своей операции и согласится ли на это руководство республики. Резников заверил: военное командование Украины даже знает места, из которых теоретически-гипотетически могли бы попытаться наступать.

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