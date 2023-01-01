Разведка Дании: Путин принял решение о вторжении в Украину под воздействием лекраств от рака 9 1.01.2023, 10:10

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Побочный эффект от них вызывает манию величия.

Датская разведка считает, что в момент вторжения российского диктатора Владимира Путина в Украину на него повлияли лекарства, которые он принимал во время лечения онкологии.

Об этом сообщил в интервью Berlingske сотрудник разведывательной службы Дании (FE) по имени Йоаким.

По словам Йоакима, одним из факторов, спровоцировавших наибольшую войну в Европе со времен Второй мировой войны, вероятно, было лекарство, которое в то время принимал Путин.

«Иллюзия величия - один из известных побочных эффектов гормонального лечения, которое он принимал», - утверждает разведчик.

FE не считает, что Путин страдает неизлечимой болезнью, а скорее испытывает серьезную хроническую боль после нескольких падений и несчастных случаев.

«Это хроническая боль, от которой он страдает уже достаточно долго. Поэтому он пытается сидеть и крепко держаться за вещи. Для того чтобы облегчить боль», - отметил Йоаким.

К тому же издание отмечает, что разные СМИ ранее уже сообщали, что Путин страдает последствиями падения с лошади в 2000-х годах. Позже появилась информация, что он также получал травмы на занятиях дзюдо и хоккеем на протяжении последних нескольких лет.

Однако датская разведка отмечает, что Путин болел одной из форм рака и лечился от нее, когда начал войну, что, возможно, и повлияло на его решение, однако смерть российского диктатора от этой болезни в разведке отвергают.

«В начале года у него также было лицо в форме луны, что является еще одним известным побочным эффектом такого же гормонального лечения», - добавил Йоаким.

Напомним, датская разведка была уверена, что российской армии удастся выиграть в войне против Украины в течение двух недель, однако просчеты президента РФ Владимира Путина привели к провалу.

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