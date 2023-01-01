Историк Александр Пашкевич: Смотрю в 2023 год с оптимизмом 1.01.2023, 10:31

1,478

Установление нового мирового порядка уже не за горами.

Белорусский историк Александр Пашкевич объяснил, почему смотрит на 2023 год с оптимизмом:

— Я, пожалуй, выбьюсь из общего потока, но все же скажу, что в следующий год я смотрю с большим оптимизмом, чем это было год назад. Не потому, что жду от него чего-то лишь светлого и позитивного — наоборот, абсолютно очевидно, что всех нас ждут большие испытания, страдания, потери и т.д., и т.п. Если даже это, даст бог, минует на личном уровне, то на общественном, общегражданском не минует никого. По крайней мере, если говорить о тех, кто не замкнут наглухо в своем частном коконе и ничем более широким не интересуются.

В чем источники моего нынешнего сдержанного оптимизма по сравнению с прошлогодним сдержанным пессимизмом? Радикально изменилась международная ситуация. После подавления активной фазы протестов в Беларуси не знаю, как кому, а мне стало очевидно, что ключом к изменениям в нашей стране сейчас остается только международный фактор. Поскольку мы явно в сфере влияния Москвы, то без ее по крайней мере нейтральной позиции ничего измениться здесь не могло и в 2020 году. А после 2020 года даже нейтральной позиции было бы недостаточно — ничего не могло здесь измениться уже без сознательной нацеленности Москвы на транзит власти в Беларуси, что могло бы практически реализовываться только в случае, если бы по этому вопросу Путин достиг каких-то компромиссов и договоренностей с Западом. К концу прошлого года стало совершенно очевидным, что ничего подобного не будет.

Ставка была полностью сделана на сохранение ситуации в Беларуси именно в таком состоянии. Москву это вполне устраивало (ну еще бы, если она уже готовилась к войне, в которой надеялась захватить Восточную Европу), а у Запада при всем желании нет никаких инструментов, чтобы на что-то существенно повлиять в краткосрочной перспективе, когда Лукашенко безоговорочно поддерживает Кремль. Учитывая же, что запас прочности у Кремля был большой (одних валютных резервов сколько насобирали), плюс энергетическую зависимость Запада от него, стабилизация ситуации выглядела очень опасной. Это действительно могло растянуться на долгие годы, пока там все сгниет с середины.

Путинская февральская авантюра все изменила. Сейчас о том, что Россия столкнется с большими внутренними проблемами в обозримой перспективе, можно говорить не только гипотетически — она уже с ними сталкивается. То, что Запад взял твердый курс на освобождение из российских энергетических пут и больше не считает Россию партнером ни в какой степени — очевидно. Как и то, что того, чтобы Украина проиграла войну, Запад уже не допустит, и у него есть для этого механизмы в виде куда более продвинутого, чем российское, оружия.

Поэтому установление нового мирового порядка, надеюсь, не за горами. Как раз наступающий год в этом плане многое решит. И у меня есть большая надежда, что события будут развиваться позитивно для нас. Ведь тот базисный постулат, что наша будущая судьба зависит прежде всего от развития международной ситуации, не поменялся никак. Хотя «прежде всего», естественно, не означает, что от нас не зависит вообще ничего.

В общем, слава Украине! И Жыве Беларусь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».