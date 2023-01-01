На Ростовской АЭС в РФ произошел пожар, есть погибший 1.01.2023, 10:35

5,116

«Росэнергоатому» не удалось скрыть инцидент.

31 декабря вечером в Ростовской области Российской Федерации произошло возгорание на одном из трансформаторов АЭС. В результате чего уже есть жертва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Из-за возгорания на одном из трансформаторов Ростовской АЭС погиб человек. Официальной информации об инциденте еще нет, но российские СМИ ссылаются на заявление «Росэнергоатома».

Сайт Charter97.org сообщал, что в Белгородской области РФ в новогоднюю ночь под бой курантов произошла серия взрывов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».