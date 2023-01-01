На Ростовской АЭС в РФ произошел пожар, есть погибший
- 1.01.2023, 10:35
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«Росэнергоатому» не удалось скрыть инцидент.
31 декабря вечером в Ростовской области Российской Федерации произошло возгорание на одном из трансформаторов АЭС. В результате чего уже есть жертва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Из-за возгорания на одном из трансформаторов Ростовской АЭС погиб человек. Официальной информации об инциденте еще нет, но российские СМИ ссылаются на заявление «Росэнергоатома».
Сайт Charter97.org сообщал, что в Белгородской области РФ в новогоднюю ночь под бой курантов произошла серия взрывов.