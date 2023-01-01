На Луганщине бойцы ВСУ уничтожили танк Т-90М «Прорыв» прямо посреди улицы 2 1.01.2023, 10:43

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Спецназовцы из подразделения KRAKEN показали эффектное видео пылающей брони врага.

Бойцы из спецподразделения KRAKEN показали несколько удачных ударов по бронированной технике РФ в населенном пункте Новоселовское Луганской области.

Информация обнародована в Twitter @UAWeapons.

На видео зафиксирована охота на российскую технику, которая пыталась укрыться от ударов ВСУ деревьями, ангарами или стояла посреди перекрестка в селе.

Первый экземпляр уничтоженной техники – танк Т-90М «Прорыв», который разведка обнаружила на одной из улиц населенного пункта. Уничтожение бронемашины произошло в два этапа.

Сначала попали на несколько метров дальше от танка.

Снаряд ВСУ взорвался и сразу после этого сбежал один из членов экипажа - он виден на видео.

Следующий удар пришелся вплотную к Т-90М – танк окружил дым, броня запылала.

Дрон аэроразведки позже, когда дым развеялся и погас огонь, сделал художественное фото уничтоженного Т-90М «Прорыв».

Следующая цель спецподразделения – бронетранспортер БТР-80. Бронемашина пряталась под стенами оного из трех ангаров, расположенного в окрестностях села.

Артиллерия обнаружила укрытие и нанесла удар.

Еще одна цель, попавшая в поле зрения дрона KRAKEN, – БМП-3 армии РФ, стоявшая под деревьями. Бронемашину на видео едва заметно – она сливается с окружающей средой.

Однако украинская разведка обнаружила место базирования бронемашины и уничтожила ее.

#Ukraine: The Ukrainian special unit "Kraken" damaged a Russian T-90M tank and destroyed a BTR-80 armored personnel carrier and BMP infantry fighting vehicle in Novoselivske, #Luhansk Oblast. pic.twitter.com/1cq6c4IhQ4 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) December 30, 2022

Отметим, на 20-секундном видео зафиксированы следующие потери армии РФ:

танк Т-90М «Прорыв» – стоимость около 4,5 млн долл.;

БТР-80 – около 500 тыс долл.;

БМП-3 – около 1 млн дол.

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