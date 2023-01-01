На сайте главной клиники Лукашенко появилось странное «поздравление» с Новым годом 1 1.01.2023, 10:49

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Диктатора предупредили.

31 декабря 2022 года белорусские хакеры произвели атаку на «Республиканский клинический медицинский центр» управления делами Лукашенко, получив большое количество различных данных с компьютеров Центра и произведя дефейс сайта главной клиники Лукашенко поздравлением с Новым годом.

Об этом сообщает ТГ-канал «Алиса рассказывает».

ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» является современным многопрофильным медицинским центром с мощностью в 120 коек стационара и 250 посещений в смену у поликлиники центра и находящийся в ведении управления делами Лукашенко. Главной задачей центра является оказание медицинской помощи руководству страны и членам их семей. Руководителем центра является Ирина Абельская, мать Николая Лукашенко.

В «поздравлении» отмечается, что в Беларуси в тюрьмах находятся сотни политических заключенных. Так же в письме отмечено, что Тихановская и ее сторонники так ничего не сделали для спасения политических заключенных. Наоборот, содействовали разрушению протеста против диктатуры, а в последнее время обсуждают в кулуарах необходимость переговоров с белорусскими властями.

В «поздравлении» отмечается, что по мере накопления сил белорусский народ самостоятельно добьется освобождения политических заключенных и демонтажа белорусской диктатуры.

Кроме того, авторы письма обращается к Лукашенко, заявляя, что в случае продолжения репрессивной атаки на общество с его стороны «тактика борьбы получит динамику в тех негативных сценариях, которых вы опасаетесь».

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