Вучич выгнал «вагнеровцев» из Сербии 1 1.01.2023, 10:56

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И заявил, что будет сотрудничать с НАТО.

Президент Сербии Александр Вучич выступил против российской ЧВК «Вагнер», которая хотела открыть свое «представительство» в Белграде.

Он заявил, что «вагнеровцам» «нечего ловить» на сербской территории, и упрекнул Москву за уход российских миротворцев из Косово в конце 1990-х - начале 2000-х годов.

«Следует ли мне заигрывать с «Вагнером»? Я не буду заискивать, вам нечего ловить в Сербии - ни вам, ни НАТО», - сказал сербский президент, слова которого приводит TV Prva.

Вучич добавил, что Белград должен сотрудничать с Североатлантическим альянсом, потому что Россия в свое время покинула зону косовского конфликта.

При этом Сербия продолжает сотрудничать с РФ, потому что она помогает сербам в Совете Безопасности ООН, добавил сербский президент.

Вучич отверг обвинения в тесных связях с Путиным, заявив, что уже несколько месяцев не общался с президентом России.

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