Год Кролика принесет огромную прибыль: пять вещей, которые нужно сделать 1 января 2 1.01.2023, 11:01

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Как привлечь деньги и счастье в дом в первый день нового года.

Первый день Нового 2023 года каждый должен провести в спокойствии и семейном кругу. Эксперты отмечают, что 1 января - это время чудес и доброты, пишет glavred.info.

Чтобы Кролик стал к вам благосклонен, нужно проявить заботу и доброту к людям.

Если вас попросили помочь 1 января, отказывать категорически нельзя. Любая помощь в первый день января принесет вам успех.

Каждая хозяйка дома должна накрыть богатый обеденный стол. Верили, чем краше будет стол 1 января, тем богаче и успешнее будет семья.

Чтобы Кролик принес вам прибыль и большие деньги, нужно утром помыть руки не мылом, а потереть ладони монетами.

А еще, 1 января каждый должен съесть яблоко или грушу. Верили, что так можно привлечь к себе здоровье.

Чтобы год не прошел в бедности, не стоит работать в этот день. Также запрещалось выбрасывать любые вещи 1 января.

Нельзя 1 января ругаться с близкими в доме и совершать крупные финансовые операции.

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