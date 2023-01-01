Новый год в РФ: взрывы прогремели в Воронеже, Белгороде, Санкт-Петербурге, Ростовской и Курской областях 1 1.01.2023, 11:07

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Есть информация что в Москве объявили воздушную тревогу.

Страна-агрессор Россия встречает 2023 год под очень сильные взрывы. Так, во многих городах Российской Федерации расцвела очень мощная «бавовна».

Россияне слышали «поздравительные салюты», по меньшей мере, в 6 городах. Об этом сообщают местные паблики, передает «Главред».

В частности, пользователи соцсетей в панике сообщают о взрывах в Воронеже, Санкт-Петербурге и Белгороде. «Бавовна» звучит также в Ростовской и Курской областях.

Более того, есть информация что в столице РФ Москве объявили воздушную тревогу.

Кроме того, в российском городе Волгодонске на Ростовской АЭС произошел пожар. Там горит трансформатор энергоблока. Местные сайты сообщают, что в результате этого инцидента погиб один работник, другой - получил ранения.

Также происходит обстрел неподконтрольной Макеевки Донецкой области. Местные паблики пишут о 15 раненых.

«Курск, Белгород, Москва, Воронеж, Санкт-Петербург, Макеевка как дела? Не спите? Мы политикой не интересуемся? Что с лицом? Чем можем помочь?»,- написало Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

Стоит отметить, что от российских властей пока нет официальной информации о взрывах.

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