Подлая атака РФ на Киев: осколок ракеты упал на автомобиль
- 1.01.2023, 11:14
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Появились фото и видео последствий варварского обстрела в новогоднюю ночь.
Во время ночной атаки РФ на Киев в Новый год в Шевченсковском районе Киева осколок ракеты упал автомобиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.
Отмечается, что сработала система ПВО.
«В Шевченковском обломок ракеты упал на автомобиль Volkswagen и повредил капот авто. Жертв и потерпевших предварительно нет», - говорится в сообщении.
Напомним, ночью 1 января по всей Украины была объявлена воздушная тревога. В Киевской области работала система ПВО.