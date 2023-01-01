Подлая атака РФ на Киев: осколок ракеты упал на автомобиль 1.01.2023, 11:14

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Появились фото и видео последствий варварского обстрела в новогоднюю ночь.

Во время ночной атаки РФ на Киев в Новый год в Шевченсковском районе Киева осколок ракеты упал автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

Отмечается, что сработала система ПВО.

«В Шевченковском обломок ракеты упал на автомобиль Volkswagen и повредил капот авто. Жертв и потерпевших предварительно нет», - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 1 января по всей Украины была объявлена воздушная тревога. В Киевской области работала система ПВО.

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