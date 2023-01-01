Маргарита Левчук и Андрей Паук выпустили сатирический клип «под елочку» 1.01.2023, 11:21

В одну песню уместился весь прошедший год.

Белорусская оперная певица Маргарита Левчук, которая вместе с блогером Андреем Пауком поет в сатирическом дуэте «Красная Зелень», поздравила «белорусов и ябатек» новогодней песней на мотив «Звенит январская вьюга». Там нашлось место и демократическим силам, и войне в Украине, и Деду Морозу, который, несмотря ни на что, «идет по планете».

— Красная Зелень паздраўляет усех беларусаў і ябацек з Новым Годам і з новымі праблемамі. Ні на что не абрашчайце ўніманіе, празднуйце, — написал дуэт под клипом на YouTube.

В песне нашлось место всему трудному и невеселому, что произошло за минувший год: «Звенят і лязгают танкі, мукі осталось полбанкі», «Па локці сінеют пальцы, у пагонах неандэртальцы», «Ляціць Святлана зноў за 27 марэй, нелягко аб’яднаць беларусаў ей».

Тем временем «У ябацек п’янкі-гулянкі», а Дед Мороз, как ни в чем не бывало, «ідзе па планеце».

«А Беларусь любіць — задача сложная, бо сітуацыя там сільна безнадёжная», — рассуждает дуэт.

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