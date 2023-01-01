В Украине ликвидировали российского офицера-снайпера из Алтая

В Украине ликвидировали российского офицера-снайпера из Алтая6
- 1.01.2023, 11:30
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Оккупант успел получить на войне «награды», но его это не спасло.
Вооруженные силы Украины ликвидировали российского снайпера из Алтайского края. Домой в пакете уехал лейтенант Илья Соломеин 1999 года рождения.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на социальную сеть ВКонтакте. Отмечается, что оккупант за участие в войне против Украины успел даже получить «награды».
«При исполнении воинского долга в ходе проведения «специальной военной операции» погиб наш земляк Соломеин Илья Юрьевич из Островного. Офицер Соломеин Илья был снайпером. Награжден государственными наградами за «мужество» и «отвагу», проявленные при выполнении специальных боевых заданий. В сентябре ему исполнилось 23 года», – написано в мини-некрологе россиянина, который мог бы до сих пор жить, если бы не поехал воевать в Украину.