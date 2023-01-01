Белорусы показали, какие подарки получили в новогоднюю ночь 1 1.01.2023, 11:36

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Некоторые признаются, что лучшие «сюрпризы» — те, которые делаешь себе сам.

Журналисты onliner.by показали, какие подарки получили белорусы в новогоднюю ночь.

Сергей получил в подарок от жены итальянский ремень и счастлив.

— У меня есть такой же, заносил за лет пять, потому что самый удобный. Она где-то в Англии заказывала с доставкой в Польшу и потом через знакомых передавала. Неожиданно и очень-очень приятно.

Похоже, что не менее довольна будет и жена Сергея, она под елкой должна была найти AirPods 3 и фен Dyson.

«Сам не сделаешь себе подарок, никто не сделает», — говорит Денис, теперь счастливый обладатель крутой видеокарты RX 6700XT. И в чем он не прав?!

Андрей перечисляет, что нашла под елкой его девушка: носочки из Calzedonia, подарочный набор парфюма Moschino, белье и мист от Victoria’s Secret. Похоже на новогодний набор счастливого человека.

Ирина радуется эмоциям сына-спортсмена, он получил подарок от бабушки с дедушкой.

Татьяна начинает новый год с новым iPhone, который можно дарить в любой непонятной ситуации.

Алексей показывает приставку для детей. Все довольны, плюс одно увлекательное занятие для детей в новом году.

«Подарок для меня и любимого автомобиля», — радуется Дмитрий. Главным сюрпризом стало то, что подарок успели доставить именно к Новому году.

А это сюрприз от знакомого из Китая.

— В прошлый раз он мне прислал зеленый чай и очень сильно был удивлен, что мы его пьем, заваривая просто в чашке или заварнике. Сейчас прислал новый вид чая и сервиз.

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