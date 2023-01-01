Белорусы показали, какие подарки получили в новогоднюю ночь

Белорусы показали, какие подарки получили в новогоднюю ночь1
- 1.01.2023, 11:36
- 1,816
Некоторые признаются, что лучшие «сюрпризы» — те, которые делаешь себе сам.
Журналисты onliner.by показали, какие подарки получили белорусы в новогоднюю ночь.
Сергей получил в подарок от жены итальянский ремень и счастлив.
— У меня есть такой же, заносил за лет пять, потому что самый удобный. Она где-то в Англии заказывала с доставкой в Польшу и потом через знакомых передавала. Неожиданно и очень-очень приятно.
Похоже, что не менее довольна будет и жена Сергея, она под елкой должна была найти AirPods 3 и фен Dyson.
«Сам не сделаешь себе подарок, никто не сделает», — говорит Денис, теперь счастливый обладатель крутой видеокарты RX 6700XT. И в чем он не прав?!
Андрей перечисляет, что нашла под елкой его девушка: носочки из Calzedonia, подарочный набор парфюма Moschino, белье и мист от Victoria’s Secret. Похоже на новогодний набор счастливого человека.
Ирина радуется эмоциям сына-спортсмена, он получил подарок от бабушки с дедушкой.
Татьяна начинает новый год с новым iPhone, который можно дарить в любой непонятной ситуации.
Алексей показывает приставку для детей. Все довольны, плюс одно увлекательное занятие для детей в новом году.
«Подарок для меня и любимого автомобиля», — радуется Дмитрий. Главным сюрпризом стало то, что подарок успели доставить именно к Новому году.
А это сюрприз от знакомого из Китая.
— В прошлый раз он мне прислал зеленый чай и очень сильно был удивлен, что мы его пьем, заваривая просто в чашке или заварнике. Сейчас прислал новый вид чая и сервиз.