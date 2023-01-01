Атака на Киев в Новый год: ВСУ сбивали российские ракеты под гимн Украины 2 1.01.2023, 11:47

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ПВО уничтожили над городом 23 вражеские цели.

Силы противовоздушной обороны над Киевом уничтожили 23 вражеские цели.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации.

При этом ВСУ сбивали российские ракеты под гимн Украины.

В Днепровском районе зафиксированы обломки ракеты на проезжей части. Потерпевших нет.

В столице Украины и области продолжается воздушная тревога.

Напомним, ночью 1 января по всей Украины была объявлена воздушная тревога. В Киевской области работала система ПВО.