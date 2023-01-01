Как мир встретил Новый год-2023: яркие кадры

Как мир встретил Новый год-2023: яркие кадры1
- 1.01.2023, 11:53
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Первым прзадник пришел в Окланд в Новой Зеландии.
Население Земли проводило 2022 год и встретило 2023-й.
Первым в мире новый год встретил Окланд в Новой Зеландии.
Как мир праздновал Новый год-2023, в своей фотогалерее показало издание Reuters.
Фейерверки во время празднования Нового года на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Гавань Сиднея, Австралия.
Мужчина с ребенком во время празднования Нового года в Куала-Лумпур, Малайзия.
Буддийский храм Ват Арун, Бангкок, Таиланд.
Жители Уханя, провинция Хубэй, КНР, выпускают воздушные шары.
Фейерверки на фоне самой высокой в мире башни Бурж Халифа, Дубаи, ОАЭ.
Пара делает селфи во время встречи Нового года, Куала-Лумпур, Малайзия.
Буддистские верующие в храме в Сеуле, Южная Корея.