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Как мир встретил Новый год-2023: яркие кадры

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  • 1.01.2023, 11:53
  • 1,006
Как мир встретил Новый год-2023: яркие кадры

Первым прзадник пришел в Окланд в Новой Зеландии.

Население Земли проводило 2022 год и встретило 2023-й.

Первым в мире новый год встретил Окланд в Новой Зеландии.

Как мир праздновал Новый год-2023, в своей фотогалерее показало издание Reuters.

Фейерверки во время празднования Нового года на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Фото: Reuters

Гавань Сиднея, Австралия.

Фото: Reuters

Мужчина с ребенком во время празднования Нового года в Куала-Лумпур, Малайзия.

Фото: Reuters

Буддийский храм Ват Арун, Бангкок, Таиланд.

Фото: Reuters

Жители Уханя, провинция Хубэй, КНР, выпускают воздушные шары.

Фото: Reuters

Фейерверки на фоне самой высокой в мире башни Бурж Халифа, Дубаи, ОАЭ.

Фото: Reuters

Пара делает селфи во время встречи Нового года, Куала-Лумпур, Малайзия.

Фото: Reuters

Буддистские верующие в храме в Сеуле, Южная Корея.

Фото: Reuters
Фото: Reuters
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