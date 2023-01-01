Топ-10 обещаний от минских застройщиков, которые не случились в 2022-м 1.01.2023, 12:26

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Рынок нового жилья в столице изрядно «просел».

Периодически власти анонсируют какие-то стройки (свои и коммерческих застройщиков), да так красиво, что уже мысленно визуализируешь город-сад. Но обещать – не значит жениться. «Белсат» составил топ-10 обещаний, которые так и остались невыполненными.

«Новая Боровая» в Сухарево

Есть в Сухарево пустырь, примыкающий к улице Горецкого. Площадку использовала Дирекция по строительству Минского метрополитена для складирования грунта, вывезенного при прокладке подземных тоннелей. Грунт образовал гору высотой несколько десятков метров. За годы гора обросла облепихой, березами и травами, красоте позавидуют озеленители Левады.

Еще в 2019 году Мингорисполком разработал план детальной планировки (ПДП), согласно которому на этом месте появится несколько новых улиц и жилой квартал из 15 десятиэтажек в конструкциях МАПИД, но по виду – как дома в Новой Боровой. По концепции они также должны были быть схожи – с закрытыми дворами. Обещали, что жилье тут будет строиться как для всех желающих, так и для очередников.

Фото: Белсат

Старт стройки обещали несколько лет подряд, и в 2022-м – снова. Увы, год закончился, а строительная техника на планерной горе так и не объявилась. Теперь МАПИД говорит, что надеется выйти на площадку во втором полугодии 2023-го.

Невысотные дома у Грушевки – для многодетных

На Дзержинского/Щорса УКС «Запад» обещал в 2022-м приступить к строительству жилья для многодетных. На первых картинках были удивительно симпатичные 6–10-этажные панельные дома с панорамными окнами, всего 5 штук. Потом, видимо, решили, что это слишком жирно для многодетных – и локация престижная, и дома хорошо выглядят, и этажность «френдли». Планы переиграли и показали новые картинки – два 17-этажных столбика-панельки и стандартные многоподъездные девятиэтажки с острыми крышами над квартирами с эркерами, раскрашенные а-ля «фахверк», один дом с паркингом в стилобате. В 2022-м обещали «уже точно закончим расселение и снос», но не срослось. Снос еще не завершен.

«Элитка» от Минскстроя на Захарова

На Захарова-Андреевской, на месте одного из филиалов фабрики «Минскдрев», обещали начать строительство 30 тысяч квадратных метров жилья в интересной архитектуре. Госзастройщики анонсировали, что это будет коммерческое жилье по доступной цене. Место престижное. От железной дороги планировалось сделать шумозащитное ограждение. Но и тут строители не появились.

«Золотое кольцо» недалеко от площади Победы

Не только госзастройщики участвовали в распространении сказочных планов, но и «приближенные». Коммерческий застройщик «СкиСтройИнвест» (за строительство крытого лыжного манежа) получил участок вблизи площади Победы, у сквера имени Симона Боливара, на Чапаева-Платонова и обещал начать строить 32 тысячи метров жилья (панелек и монолита в 13–19 этажей) в комплексе с пафосным названием «Золотое кольцо». Жилье обещали построить к 2025-му. На данный момент еще не приступили даже к сносу невостребованных производственных зданий.

Фото: prometr.by

Белые сады на Железнодорожной

На месте завода «Сантехдеталь» тот же «СкиСтройИнвест» уже пять лет как «в этом году начинает строительство» панельного – недорогого, но симпатичного – ЖК. В этом году снова не начал.

Дом-корабль в Петровских верфях

УКС Запад обещал сдать третий дом жилого комплекса на Семашко в этом году. Степень готовности дома-корабля заставляет сомневаться, что новоселы увидят ключи хотя бы в 2023-м. Сначала УКС говорил, что проблема в генподрядчике, мол, вяло строит, мы его заменим. Заменили. Новый строит так же вяло. В чем проблема, гражданам не сообщают.

Mod House на Дзержинского

Это проект Тапаса и Павла Белого – 23-этажный дом напротив гостиницы Ренессанс начали строить в 2019-м, сдать должны были в 2021-м. Павел Белый – тот, кто играл в хоккей с Александром Лукашенко и получал неограниченные права на застройку. Например, прямо в заказнике Лебяжий построил ресторан.

Высотку Mod хоккеист-бизнесмен строил без прошедшего экспертизы проекта. Здание достигло 22 этажа, когда на стройке случилось ЧП – погиб, упав с высоты, молодой строитель. Так совпало, что началась черная полоса у самого хоккеиста – впал в немилость. Проверяющие пришли на объект и были шокированы наглостью. Проект отправили на экспертизу, которая показала – уже построенное здание не устойчивое. Год переделывали проект, решая вопрос укрепления конструкций. Потом согласовывали, проходили экспертизу. Теперь все работы, которые идут на стройке – по укреплению фундамента и несущих конструкций – завершаются.

Тонущий дом на Купревича

Многоэтажка у музея валунов от Минского домостроительного комбината выросла быстро, но к сдаче обнаружилось, что часть дома кренится. Экспертиза показала, что ее построили одним краем на неустойчивом грунте. С начала года рассказывали, что сделают проект по укреплению здания. Дольщики под подъездами записывали одно обращение за другим с призывами к Лукашенко разобраться. Не помогло. Недавно выяснилось, что МДК не справляется, укрепить не получится. Не исключено, что впервые минчане будут наблюдать, как разбирают часть уже построенной многоэтажки.

Северный Берег

Застройку сельхозполей у Цнянского водохранилища анонсировали в мае 2021-го. Компании Emaar Properties (в лице «Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед») государство отдало под застройку 1000 га земли. Застройщик на пресс-конференциях каждый раз рассказывает, что строительство идет. Журналисты каждый раз после пресс-конференций едут смотреть и обнаруживают пару кое-как огороженных площадок, на которых нет движения. Даже котлована.

Фото: onliner.by

Вишенка на торте «абяцанок» – Ноттингем

Построить респектабельный малоэтажный район возле Колодищей обещали аж с 2009 года. Потом каждый год рапортовали, что разрабатывается документация по сетям, коммуникациям, что вот уже начинают вести туда дорогу. В этом году стало известно, что Ноттингема не будет.

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