В центре Москвы горит ресторан «Тарас Бульба»6
- 1.01.2023, 12:29
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Внутри охваченного огнем здания есть газовые баллоны.
В центре Москвы загорелся трехэтажный деревянный ресторан «Тарас Бульба». Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщили российские СМИ.
ТГ-канал «Баста!» опубликовал видео пожара.
Площадь пожара в ресторане, расположенном на улице Садовой-Самотечной, выросла до 180 квадратных метров. Представитель экстренных служб отметил, что очаг возгорания находился на первом этаже, но огонь быстро распространился на второй и третий этажи. Началось обрушение конструкций.
Внутри горящего ресторана есть газовые баллоны. По данным ведомства, людей в здании в настоящее время нет. На место направили 30 пожарных. Началась эвакуация жильцов находящегося поблизости дома.