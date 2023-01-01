Россия атаковала дроном с циничной надписью детскую площадку в Киевской области 4 1.01.2023, 12:39

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Украинская полиция показала обломки сбитого «шахеда».

В ночь на 1 января российские террористы устроили массированную атакую по Украине дронами-камикадзе иранского производства. Россияне целились по гражданской инфраструктуре, к тому же цинично разрисовали БПЛА.

В подтверждение своей бесчеловечной и террористической сущности российские военные «поздравили» украинцев с Новым годом.

Об этом в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

Он опубликовал снимки уничтоженного дрона, на котором перед запуском россияне оставили надпись «С Новым годом». Небитов подчеркнул, что обломки БПЛА нашли не на фронте, где идут упорные бои, а на спортивной площадке, где играют дети.

«Это все, что нужно знать о государстве-террористе и его армии», – кратко констатировал полицейский.

Также Небитов поблагодарил подразделения противовоздушной обороны за блестящий результат в уничтожении вражеских дронов и в очередной раз призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

«Спасибо подразделениям ПВО ВСУ за отличный результат. Без вашей профессиональной работы утро было бы не хорошее. Прошу всех граждан не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и всегда переходить в укрытие. Если видите или слышите воздушные объекты, сообщайте на спецлинию «102», – написал Небитов.

Напомним, в ночь на 1 января российские террористы устроили массированную атаку по Украине иранскими дронами-камикадзе Shahed-131/136. В результате силы противовоздушной обороны уничтожили 45 вражеских БПЛА.

В первые часы нового 2023 года российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В Голосеевском и Шевченковском районах столицы сработала система противовоздушной обороны. Обломки сбитой ракеты повредили автомобиль.

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