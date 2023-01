Куда можно сходить в Минске 1-2 января? 3 1.01.2023, 12:50

2,188

Для тех, кто не хочет продолжать праздновать дома.

Для тех, кто не хочет сидеть дома в новогодние праздники и планирует заняться активностями, «Телеграф» составил афишу на 1 и 2 января. Вы сможете попить глинтвейн на ярмарках, насладиться фильмами и выставками, покататься на коньках и погладить котиков.

Новогодняя ярмарка

В Минске открыты три большие новогодние ярмарки — возле Дворца спорта, на Октябрьской площади и в Верхнем городе откроется 25 декабря.

Там стоят деревянные домики, в которых продают вкусности – хот-доги, блины, глинтвейн, шашлыки…

Кроме того, вы можете посетить ярмарку в отремонтированном Раковском предместье, во дворике возле пекарни «Лён» (по ул. Раковская, 25/1 и 25/2). Елка, киоски с едой и праздничная атмосфера из мультфильма про Гену и Чебурашку. В будни она работает с 14 до 23, в выходные – с 12 до 23.

«Новы год у Броўкі»

Когда: до 8 января

Где: ул. К. Маркса, 30

Сколько стоит: входной билет + экскурсия 6 BYN с группы

Литературный музей Петруся Бровки приглашает вас на мероприятие, где каждый найдет для себя что-то интересное.

Приобретая входной билет вы получаете специальную праздничную экскурсию по квартире народного поэта с эстетикой советского Нового года: украшения, поздравительные открытки и характерные вещи прошлого века — атмосфера тогдашнего праздника обеспечена.

Кроме того, маленьких посетителей порадует мастер-класс по созданию и подписанию поздравительных открыток, которые можно будет сразу запечатать в конверт и прислать близким.

Предварительная запись обязательная.

Крытый каток на Немиге

Когда: с 10 утра, последний сеанс в 23 часа.

Где: возле Дворца спорта на Немиге

Сколько стоит: от 6 BYN

«Аватар: Путь воды»

Когда: по 11 января

Где: в кинотеатрах Минска

Сколько стоит: от 6 BYN

После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на’ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.

«Аватар: Путь воды» (англ. Avatar: The Way of Water) создан студией 20th Century Studio. Это второй фильм во франшизе после оригинальной ленты «Аватар» (2009).

Почти все члены актёрского состава первой части вернулись к своим ролям, в том числе Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Джованни Рибизи, Джоэл Дэвид Мур, Дилип Рао, Си Си Эйч Паундер и Мэтт Джеральд, а Сигурни Уивер исполнит другую роль

Также в фильме сыграли Кейт Уинслет, Клифф Кертис, Эди Фалько, Брендан Коуэлл, Мишель Йео, Джемейн Клемент, Уна Чаплин, Вин Дизель, СиДжей Джонсruen.

Новогодняя экскурсия в «Страна мини»

Когда: до 8 января (в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00)

Где: пр-т Независимости, 25

Сколько стоит: со скидкой для граждан Беларуси – 16 BYN, льготный – 13 BYN. Полный входной билет 22 BYN, льготный билет (школьники, студенты, пенсионеры) – 18,00 руб. Стоимость экскурсии 45 мин – 20 BYN, дети до 6 лет – бесплатно.

Музей архитектурных миниатюр «Страна Мини» подготовил новогодние программы для взрослых и детей разных возрастов: интерактивные экскурсии, квесты, новогодние игры и многое другое.

«Вас ожидают удивительные зимние путешествия по достопримечательностям Беларуси, захватывающие новогодние истории, рассказы о зимних традициях, анимация, игра в Фанты, новогодние предсказания и волшебный символ 2023 года, который будет исполнять ваши желания. И, конечно, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой», — рассказали организаторы.

Сказка-мюзикл «Назад в будущее»

Когда: 2 января в 18:30

Где: Невидимый мир, ул. Некрасова, 35-1

Сколько стоит: 25 BYN — детский, 35 BYN — взрослый

Этот мюзикл никак не связан с культовым американским фильмом, но организаторы обещают не менее фееричное музыкальное путешествие с нашими артистами в полной темноте.

Приглашают детей от 8 лет и их родителей, а также взрослых, которые хотят послушать любимые песни детства, в музыкальное путешествие с любимыми персонажами сказок и мультфильмов.

«Представьте, в далеком будущем произошла катастрофа и все сказки, мультфильмы исчезли и дети их не смогут больше прочитать или посмотреть. Мы отправляемся из будущего в прошлое, чтобы помочь сказочным героям вернуться в свои сказки. На нашем пути будут встречаться различные преграды, но наша команда не из робких, правда ведь? И мы не позволим малышам будущего остаться без детства?», — рассказали организаторы.

Выставка световых фигур

Когда: до 15 января

Где: Минский зоопарк, ул. Ташкентская улица, 40

Сколько стоит: 12 BYN

На территории Минского зоопарка установили световые фигуры животных, выполненные из шелковой ткани и подсвеченные изнутри многочисленными лампочками, а также движущиеся фигуры зверей Африки, подсвеченные снаружи. Выставка разделена на три зоны различных видов животных.

По цене обычного билета в зоопарк можно прогуляться по его территории и посмотреть не только на обычных животных, но и на их рукотворные копии. Некоторые световые фигуры объединены в захватывающие композиции, которые сопровождаются звуковыми эффектами.

Музей Кота

Когда: до 31 января

Где: ул. Интернациональная, 23

Сколько стоит: 10 BYN — для детей, студентов; 12 BYN — для взрослых

Музей Кота поздравляет с наступающим 2023 годом. Этой зимой в музее решили подарить уютную и теплую атмосферу, а также настроение новогоднего волшебства.

«Вас ждет увлекательное общение с дружелюбными котами и кошками, произведения искусства, и много других развлечений на кошачью тематику», — сообщили организаторы.

Котики, обитающие в Музее Кота, в прошлом бездомные. После передержки и ветеринарного осмотра они попадают в музей, а затем пристраиваются в добрые руки.

Котокафе, расположенное в Музее Кота, предоставляет каждому посетителю горячие напитки и сладости в подарок.

Виртуальная реальность в искусстве

Когда: до 6 января

Где: Palazzo, ул. Тимирязева, 74А

Сколько стоит: 1 проект продолжительностью 10 минут и включает одного художника на ваш выбор. Стоит 10 BYN в будние, 12 BYN в выходные.

Уникальный проект предлагает окунуться в искусство с помощью VR-технологии. Вы сможете заглянуть в мастерские Казимира Малевича и Натальи Гончаровой, а после — стать главным героем шишкинского «Утра в сосновом лесу» и «Крика» Эдварда Мунка.

Благодаря технологиям виртуальной реальности зрители могут создать собственную картину в лучших традициях русского авангарда, предложить свою интерпретацию «Утра в сосновом лесу» и максимально глубоко прочувствовать эстетику известного норвежского экспрессиониста.

