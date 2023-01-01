Российские военные врачи сбежали из оккупированного Мелитополя 1.01.2023, 12:59

6,656

Больницы города переполнены ранеными оккупантами.

Из оккупированного Мелитополя вслед за коллаборантами стали выезжать российские военные медики. При этом из-за огромного количества раненых оккупантов городские больницы перепрофилированы под госпитали армии РФ.

Поэтому для обычных граждан мест в палатах практически нет, также в городе катастрофически не хватает медикаментов. Об этом сообщает издание «Риа-Мелитополь», ссылаясь на источник.

«Не только «жирные» коллаборнаты вдруг начали увольняться с руководящих должностей в Мелитополе. Покидают город и некоторые российские военные врачи», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что местным медикам среднего персонала настоятельно рекомендуют перейти на работу в Пришиб в Михайловском районе Запорожской области, куда также везут раненых захватчиков. Медсестрам обещают «золотые горы» – повысить оклад до 120 тысяч рублей (около 62 тыс. гривен) в месяц.

А заезжие российские медики вовсе выезжают из Мелитополя. Из-за большого количества «трехсотых» медучреждения города перепрофилированы под военные госпитали оккупантов. В частности, больница интенсивных методов лечения работает в режиме госпиталя с 18:00 до 8:00. Для рядовых граждан мест в палатах практически нет.

Кроме того, в Мелитополе возник катастрофический дефицит медикаментов. На вызовы от гражданского населения скорая помощь приезжает редко, практически без лекарств.

Ко всем проблемам в городе прибавился рост заболеваемости коронавирусом, среди населения растет смертность, пишет издание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».