Миф о бункерном деде превратился в анекдот 1 Петр Олещук

1.01.2023, 13:03

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Выдумки российских пропагандистов рассыпаются на глазах.

Подумал, что этот год превратил термин «ось зла» из чего-то довольно абстрактно-публицистического во вполне конкретное, материализовал эту самую «ось». Весь адекватный мир понимает, кто в эту «ось» входит, и что ведущий ее субъект - раша.

С последней вообще все очень интересно, ибо так же явственно мы наблюдали полную деконструкцию «русского мифа», который формировался веками. В его рамках «россия» - это мрачная, но своеобразным образом привлекательная цивилизация имеет «большую культуру», и много всего другого интересного и экзотического для среднестатистического европейца и американца. Конечно, были в мире и раньше люди, которые вполне трезво оценивали т. н. «Россию» как отчетливый тупик развития человечества, злую и отвратительную империю, которая может и хочет только разрушать. Но у «широкой общественности» отношение сохранялось вполне снисходительным.

Сейчас все не так. Точнее, движется по направлению к «все не так», ибо очень уж многие индивиды из последних сил хватаются за вымышленный образ «России», которой никогда не существовало.

Весь этот привлекательный имперский образ разбился на скалах реальности. Реальности геноцида, воровства, краденых унитазов и «чмобиков», которых гонят на мясо.

Все увидели просто зло, которое не имеет и не может иметь полутонов. И в этой своей абсолютности кому-то зло даже кажется карикатурным... «Ну не может же быть так...» Может! Более того - так и есть. Карикатурное, коррумпированное, тупое зло, которое от этого только приобретает полноту своей воровской природы.

Пытаясь «погасить» Украину, они наоборот снова и снова «подсвечивают» свою собственную природу, которая раньше для многих оставалась в темноте. Раньше - в доинтернетную эпоху, когда можно было выдумать реальность, описать ее в книгах и фильмах, и строить легитимность, опираясь на такую вымышленную реальность.

Но выдумки распадаются, исчезают на наших глазах. Имперский миф превращается в анекдот, действующими лицами которого являются: один бункерный дед, дебильный «туземный» вождь из обслуги деда, несколько карикатурных генералов, агрессивные алкоголики и лживые пропагандисты.

Если бы у людей, которые управляют финальным актом жизни империи, было стратегическое видение, они бы уже перепугались. Потому что империя может выжить в самых тяжелых ситуациях. Даже, например, потеряв армию и часть территорий. Все это можно вернуть. Но империя не может без пафосного, героического и серьезного мифа. Поэтому именно эта империя именно здесь и сейчас обречена.

А Украина наоборот нашла себя. Как персонаж мелодрамы, который внезапно вышел из многолетней комы, и вспомнил, кто он есть. Очень долгое время Украина просто не помнила саму себя, самоосознавая себя как обычный обломок империи. Как обломок империи она загнивала так же, как и сама империя. Возможно, даже в худших формах. А почему? Ибо обломок всегда хуже целого, особенно, если именно это целое - это просто отживший организм. Поэтому Украина должна была либо встать на путь поиска себя, либо исчезнуть. Пройдя близко к последнему, мы все же встали на путь к первому. И все остальное (от дерусификации и до военного сотрудничества с США) - производное от этого самовосстановления.

Украина находит себя, «россия» - окончательно теряет. И это сейчас главное.

Петр Олещук, «Фейсбук»

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