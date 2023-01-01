Главный напиток Нового года: сколько можно хранить открытое шампанское 8 1.01.2023, 13:10

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Неожиданный ответ на простой вопрос.

Новогодние праздники – одни из самых любимых всеми, от мала до велика. Для детей это пора сюрпризов и подарков, а взрослые зачастую отмечают в тесном кругу под бокал шампанского.

Практически каждый сталкивался с тем, что после громкого застолья в бутылке остается недопитое шампанское. С другими напитками проблем не возникает – их можно легко закрыть пробкой. А вот с игристым дела обстоят иначе, пишет glavred.info.

Срок годности шампанского

На любой бутылке шампанского можно найти маркировку. Производитель обычно пишет стандартный срок хранения — 12 месяцев. Однако нередко срок хранения шампанского бывает и больше. Напиток может храниться в закрытой таре даже до трех лет. Вместе с тем не стоит ставить эксперименты и испытывать судьбе – старайтесь следовать рекомендациям производителя по срокам хранения шампанского.

Можно ли хранить шампанское в морозилке

Нередко для быстрого охлаждения бутылку шампанского помещают в морозилку. Делать этом можно осторожно и строго соблюдая временные рамки. Помните, что шампанское замерзает при температуре -5..9 ° С.

Здесь действуют элементарные законы физики - вино (впрочем, как и пиво) при замерзании расширится. Это приводит к тому, что давление меняется и пробка начинает самопроизвольно откупориваться. Кроме того, при длительном хранении шампанского в морозилке бутылка может взорваться или треснуть.

Как хранить шампанское в квартире

Не стоит оставлять бутылку шампанского где попало даже в квартире. Помните, что это специфический продукт, требующий определенных условий хранения.

Позаботьтесь о том, чтобы бутылка шампанского находилась в месте, где не будет резких перепадов температуры. При этом средний показатель температуры в месте хранения шампанского должен быть в пределах 14–18 градусов.

Еще одно важное условие правильного хранения шампанского - место должно быть защищено от прямых солнечных лучей. Также нежелательны резкие посторонние запахи.

Сколько хранится открытое шампанское

Шампанское является специфическим напитком, если уже открыли бутылку, то лучше все содержимое употребить за один раз и не оставлять на потом.

В случае, если все-таки осталась часть недопитого шампанского в бутылке, не растягивайте удовольствие. Ведь открытое шампанское не стоит хранить более суток даже в холодильнике. При этом открытую бутылку постарайтесь закупорить пробкой либо самодельной "затычкой" из пищевой пленки, фольги, или даже обычной салфетки.

Добавим, что по истечении 24 часов игристое в открытой бутылке наверняка практически выдохнется и потеряет свой изначальный вкус и аромат.

Что делать с открытой бутылкой шампанского

На сегодня практически не найдешь пластмассовых пробок в бутылках шампанского. А установить на место деревянную – задача нерешаемая. Однако выход есть. В больших супермаркетах, а также в специальных магазинах и на маркетплейсах в Сети можно найти специальную пробку, которая легко встанет на место и сохранит содержимое в открытой бутылке.