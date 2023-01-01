Жители Киева во время атаки дронов РФ на Новый год пели известный хит о Путине 2 1.01.2023, 13:31

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Мощные видео.

В новогоднюю ночь российские террористы устроили очередную массированную атаку на украинскую столицу Киев. Враг обстреливал мирных жителей ракетами и дронами-камикадзе.

В это же время киевляне поздравляли друг друга с Новым годом, параллельно напоминая, кем является диктатор Владимир Путин.

Об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

В сети опубликовали видео, на котором отчетливо слышны звуки удачной работы противовоздушной обороны по дронам-камикадзе. Взрывы в столице сопровождались криками «Слава Украине!».

Также жители столицы пели знаменитый хит о кремлевском диктаторе «Путин – ху**о».

Кроме того, в Киеве во время воздушной тревоги в новогоднюю ночь многие со своими соседями пели гимн Украины.

Напомним, в первые часы нового 2023 года российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В Голосеевском и Шевченковском районах столицы сработала система противовоздушной обороны. Обломки сбитой ракеты повредили автомобиль.

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