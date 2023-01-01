В Беларуси 1 января побиты все температурные рекорды 2 1.01.2023, 13:37

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В стране сегодня на 15 градусов теплее, чем было в ХХ веке.

Сегодня в Беларуси будут побиты все температурные рекорды за время метеонаблюдений на 1 января.

Еще не вечер, а на Брестчине уже почти 15 градусов тепла, в Гродно — плюс 13.

«Если взять климатическую норму за период 1979—2010, когда, в начале 80-х годов, не такие теплые зимы еще были, то, получается, 1 января 2023 года будет на 14—16° теплее нормы», — пишет посвященный погоде в Беларуси телеграм-канал @nadvorie.

Ожидается, что сегодня на юго-западе страны потеплеет до плюс 15 градусов. При таких температурах могут пробудиться от зимнего сна растения.

По прогнозу климатической CFSv2, январь 2023 года в Беларуси в целом будет теплым, температура воздуха будет на 3—3,5° выше нормы.

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