«Едва успевали перезаряжать NASAMS»: ВСУ рассказали об уникальном опыте на Новый год 1.01.2023, 13:45

3,006

В новогоднюю ночь украинские ПВО сбили 45 дронов-камикадзе «Шахед».

Спикер Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат рассказал об уникальном опыте сил ПВО Украины при использовании зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

По его словам, украинские специалисты противовоздушной обороны «на отлично» освоили NASAMS и с их помощью ловко уничтожали иранские беспилотники-камикадзе в ночь на 1 января 2023 года.

Игнат отметил, что небо было действительно под надежной защитой.

«Хочется еще отметить помощь партнеров. Для них должен быть такой знак-сигнал, потому что NASAMS едва успевали перезаряжать наши военнослужащие. Как из артиллерии ими лупили.

Такого опыта применения этого ЗРК, пожалуй, никто не имеет: во время ведения боя перезаряжать комплекс и уничтожать воздушные цели. Это говорит о том, что у нас просто их мало... ракеты есть, а самих ЗРК нам надо больше», - сказал в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил.

«Это еще один сигнал нашим партнерам - насколько ловко и эффективно в таких боевых условиях могут применять боевую технику иностранного производства наши специалисты, которые всего несколько недель назад проходили обучение», - добавил он.

Атака РФ на Украину в ночь на 1 января

В ночь на 1 января 2023 года российские войска атаковали Украину с воздуха. Враг запускал, в частности, беспилотники. 45 иранских дронов-камикадзе «Шахед» удалось сбить силам ПВО.

Под ударом оказались в том числе Киев и область. В столице сбитая ракета упала в Шевченковском районе, а в Киевской области зафиксирован «прилет» по объекту инфраструктуры.

Один из дронов упал на спортивной площадке, где играют дети. Оккупанты цинично написали на беспилотнике «С Новым годом».

В КГВА утром уточнили, что в районе Киева были обнаружены 32 воздушные цели, все были уничтожены. Информации о жертвах нет.

Водо- и теплоснабжение столицы работает в штатном режиме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».