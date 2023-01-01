Налоги, зарплаты, коммуналка, вирусы: что изменится в Беларуси в январе 1.01.2023, 13:52

Первый месяц нового года будет богатым на важные события.

Первый месяц 2023 года будет богатым на важные события для белорусов. Например, в январе власти решили повысить базовую ставку, увеличить цены на коммунальные услуги, поднять ряд налогов и ввести новый. Изменения коснутся всех жителей страны. Также нас, вероятно, ждут новые вирусы, пишет «Телеграф».

Вырастет базовая величина

С 1 января 2023 года базовая величина вырастет на 5 рублей — с 32 до 37 рублей. Об этом сказано в постановлении Совмина №967 от 30 декабря 2022 года.

Отметим, что к базовой величине в Беларуси привязаны размеры пособий, налогов, штрафов.

«Вырастут» зарплаты бюджетников

Совмин Беларуси выпустил постановление об увеличении базовой ставки, по которой считают зарплату бюджетников, с 1 января 2023 года. За счет этого должна увеличится и заработная плата бюджетников.

Так, ставку установили на уровне 228 рублей. До этого базовая ставка составляла 212 рублей. То есть, ее подняли на 16 рублей, или 7%.

Напомним, на основании базовой ставки, через систему коэффициентов и доплат, формируют заработную плату работников бюджетной сферы.

Однако с учетом инфляции и резкого роста курса доллара и евро по отношению к белорусскому рублю реальная покупательная способность с новыми зарплатами у бюджетников только сократится.

Повышение «коммуналки»

Министр ЖКХ Андрей Хмель еще в конце сентября сообщил, что власти планируют повысить тарифы на все жилищно-коммунальные услуги два раза: с 1 января и с 1 июля.

«Вместе с тем, по сложившейся практике, у нас рост тарифов зависит от доходов населения и не превышает пяти долларов в эквиваленте в год», — заявил он.

Например, Мингорисполком уже установил планово-расчетные цены на ЖКУ в столице на 2023 год. Повышение отдельных цен колеблется от 8% до 14,25%.

Согласно документу, стоимость составит:

теплоснабжения — 138,67 рубля за 1 Гкал;

горячего водоснабжения – 1,2479 рубля за 1 кубометр;

водоотведения – 0,7694 рубля за 1 кубометр;

техобслуживания — 0,1679 рубля за один квадрат общей жилплощади;

техобслуживания лифта – 0,0720 рубля за один квадрат;

вывоза бытовых отходов для домов, в которых есть мусоропровод, – 104,4145 рубля за одну тонну либо 11,1567 рубля за один кубометр;

в домах, в которых нет мусоропровода, – 85,4394 рубля за тонну отходов или 9,1292 рубля за один кубометр.

Масштабное повышение налогов

С января 2023 года власти планируют повысить многие налоги. Это прописано в законопроекте изменений в Налоговый кодекс. Его одобрил «совет республики» и теперь должен подписать только Лукашенко.

Документ предусматривает:

масштабные повышения единых налогов для ИПэшников в 1,5-3 раза и для самозанятых в 1,5-2,5 раза,

отмена «неэффективных» льгот,

индексацию земельного налога с учётом инфляции,

повышение налога на прибыль для юрлиц с 18% до 20%, а для индивидуальных предпринимателей с 16% до 20%.

Также в 2023 году планируют сохранить ставку на прибыль для операторов связи на уровне 30%.

Введение нового налога

С 1 января 2023 года в Беларуси должны ввести новый налог — на профессиональный доход. Однако индивидуальным предпринимателям (ИП) применять его будет нельзя.

Как рассказали в Министерстве по налогам и сборам (МНС), новый налог введут для самозанятых, которые не зарегистрированы как ИП. То есть, плательщиками могут быть только физлица, которые получают профессиональный доход от деятельности, не имеют работодателя и сами ни с кем не заключают трудовых договоров.

Ставка налога на профессиональный налог составит 10%. Но если доход, полученный от организаций и ИП, в течение года превысит 60 тыс. рублей, то он будет взиматься по ставке 20%.

Изменения по пенсиям

В январе увеличивается количество лет, за которые необходимо предоставить справки о получении зарплаты — за 29 лет трудового стажа ( к 2025 году увеличат до 31 года).

Кроме того, на полгода увеличится минимальный страховой стаж — до 19 лет. Этот показатель нужен для назначения пенсии.

Лекарства через интернет

С 1 января 2023 года в Беларуси разрешили продавать лекарства через интернет и при выездных медицинских осмотрах. Это прописано в новом законе «О лицензировании».

Так, в документе сказано, что аптеки могут продавать лекарственные препараты дистанционным способом. То есть, на своих интернет-сайтах. Но это касается только безрецептурных препаратов.

Некоторым белорусам руководство сможет сокращать отпуск

Это касается государственных служащих. Согласно постановлению Совета Министров № 888 от 19 декабря, со следующего года правительство решило обновить форму контрактов для них.

В документе прописано, что наниматели могут сокращать чиновникам трудовой отпуск:

на соответствующее число прогулов;

в случае опоздания на работу более 3 часов в день без уважительных причин.

Однако отпуск не может быть менее 24 дней.

Пациентов поликлиник будут спрашивать о родственниках

В Беларуси с 1 января 2023 года всех пациентов, обратившихся в поликлиники, обяжут проходить специальное анкетирование. Это предусмотрено постановлением министерством здравоохранения №83 от 09.08.2022 года.

В Гомеле уже начали эксперимент, когда все пациенты поликлиник города, района и области должны проходить анкетирование. В анкете содержатся вопросы о родственниках, и их заболеваниях. Например, пострадали ли они от инфаркта, инсульта или даже от внезапной смерти.

«Книга замечаний» не для всех

Совет министров Беларуси принял постановление № 877 от 19 декабря, в котором прописал, кому и как обязательно нужно вести «Книгу замечаний и предложений». Изменения вступят в силу с 2 января.

Согласно документу, теперь книги должны быть только у:

организаций и индивидуальных предпринимателей, которые реализуют товары, выполняют работы, оказывают услуги в сферах, определяемых Советом Министров.

Как сказано в постановлении, «ведение ранее выданных книг замечаний и предложений госорганами, а также организациями и ИП, которые не уполномочены на их ведение, прекращается».

В документе есть список сфер реализации организациями, индивидуальными предпринимателями товаров, выполнения работ, оказания услуг, в которых должна быть такая книга.

Изменят правила проезда по платным дорогам

В 00:00 1 января 2023 года изменится порядок проезда по платным дорогам, сообщали в пресс-службе Beltoll, оператора платных дорог в Беларуси.

«Водители транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонн, имеющие обязательства по оплате, смогут рассчитываться за проезд по платным дорогам только с помощью электронной виньетки», — сообщили в Beltoll.

Новые вирусы

В Министерстве здравоохранения рассказали, каких вирусов нужно опасаться белорусам в начале 2023 года.

Это вирусы гриппа А и В, свиной грипп, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, бокавирус, аденовирус, парагрипп.

А еще инфекционисты предупредили, что в нашу страну придут два очередных COVID-19, которые доминируют в Европе и Азии. Однако пока невозможно спрогнозировать, какой именно из них будет преобладать.

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