Войска РФ на Новый год 40 раз обстреляли Херсон и область: ранены дети 1.01.2023, 14:00

Оккупанты целенаправленно били по детской больнице.

Российские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли Херсонскую область. В результате раненые, большинство из них - дети.

Об этом сообщает в Telegram-канал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

«Российские оккупанты 40 раз обстреляли территорию Херсонской области. Враг бил по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО и минометов», - написал Янушевич.

По его словам, непосредственно Херсон армия РФ атаковала 18 раз. Вражеские снаряды попали в объект критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.

«Прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранения получили 3 человека. Среди раненых 2 - дети: 13-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, 12-летняя девочка получила ранение средней степени тяжести», - отметил Янушевич.

Кроме того, с первых минут нового 2023 года и до утра российские войска обстреливали Херсон. Досталось Днепровскому району в юго-восточной части города, он частично был обесточен, также пострадала Херсонская областная детская больница.

Об этом сообщили журналист Константин Рыженко и заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Известно о минимум одном погибшем и одном раненом среди мирных жителей.

«Ровно в 0:00 россияне обстреляли Херсон, есть попадания ХБК, Антоновка, местами исчез свет. Наши насыпают в ответ», – написал журналист.

«В Херсоне слышны взрывы и во многих районах исчез свет. Также слышна и стрельба на правом берегу, возможна охота на дроны», – написал канал «Ху@вый Херсон».

Обстрелы продолжались практически до утра. Как отметил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко, в течение новогодней ночи россияне убили по меньшей мере одного мирного жителя, еще один получил ранения. Досталось также Херсонской областной детской больнице.

«Оккупанты не прекращали бить по городу в новогоднюю ночь. В результате очередного российского обстрела 1 человек погиб, 1 - ранен. Повреждены здания областной детской больницы. Зафиксировано около 7 прилетов, выбито более 700 окон. Информация уточняется», – очертил последствия российских ударов Тимошенко.

Утром в сети показали последствия вражеских обстрелов в первые минуты нового 2023 года. Из-за прилетов повреждений получили многоэтажки. Русские снаряды даже встряхивались в деревья.

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