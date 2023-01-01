ISW: Новогодняя речь Путина показала его слабости 5 1.01.2023, 14:07

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Глава Кремля безуспешно пытался скрыть растерянность из-за поражений в Украине.

Новогоднее обращение российского диктатора Владимира Путина стало очередным подтверждением того, что он не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство и продолжает сосредотачиваться на оправдании войны.

Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

В своем новогоднем обращении Путин в очередной раз заявил о 2022 году как «годе сложных необходимых решений, важных шагов к достижению полного суверенитета и новой подлинной независимости России» и повторил пропагандистский тезис о «борьбе и защите нашего народа на наших собственных исторических территориях».

Эта речь продолжила риторические заявления Путина не только о том, что у России есть исторические права на Украину, но и о том, что независимость и суверенитет РФ зависят от возобновления контроля над Украиной. Таким образом, Путин пытается считать победу в войне необходимой для дальнейшего существования России как независимого государства, отмечают аналитики.

В ISW считают, что такие заявления российского диктатора имели целью оправдать огромные потери России в войне и успокоить ультранационалистическое провоенное сообщество, регулярно требующее более агрессивных действий и еще больших расходов на войну против Украины.

Эти заявления также свидетельствуют о нежелании России рассматривать мирное разрешение войны на любых условиях, отличных от российских, отмечают в ISW.

«Путин вряд ли примет любой меньший результат, если Украина с помощью своих западных партнеров не сможет нанести новые масштабные поражения российским войскам и освободить значительно большую часть оккупированной территории», — отмечают аналитики.

В ISW также обратили внимание, что Путин не использовал свою предновогоднюю речь для объявления о том, как российские военные намерены переломить свои неудачи в Украине и добиться своих максималистских целей.

Банальность большей части выступления согласовывается с предварительными оценками ISW о том, что Путин, возможно, отложил свое ежегодное обращение к федеральному собранию России, поскольку был неуверен в своей способности формировать российское информационное пространство на фоне усиления критики по его ведению войны, отмечается в отчете.

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