ГУР: Российская армия изменит тактику на поле боя в 2023 году 1.01.2023, 14:17

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Украинская разведка рассказала, чего можно ждать от оккупантов.

По данным украинской разведки, в 2023 году оккупационная армия РФ может сменить тактику на поле боя.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, сейчас в России проходят активные процессы мобилизации и ее первый этап уже завершен.

Скибицкий отметил, что в РФ завершают процедуры слаживания проведения батальонных, ротных учений и к началу 2023 года они уже будут готовы к боевому применению. Ожидается, введение на территорию Украины новых подразделений и части подразделений территориальных войск РФ.

Представитель разведки сказал, что это уже происходит в Херсонской области.

Кроме того, в разведке ожидают продолжения наступательных действий в отдельных направлениях. Основной целью оккупантов останется захват Донецкой области и удержания ранее захваченных территорий.

«И то, что мы прогнозируем — это будет изменение тактики действий России на поле боя», — добавил Скибицкий.

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