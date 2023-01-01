Лучшие супы, которые спасут от похмелья после празднования Нового года 1.01.2023, 14:23

1,152

Что можно приготовить 1 января.

Зачастую после новогодней ночи утром хочется жирного супчика. «24 канал» опубликовал интересную подборку спасательных первых блюд.

Луковый суп

Время: 1 час

Порции: 8

Ингредиенты:

– 500 граммов очищенного лука;

– 60 граммов сливочного масла;

– 20 граммов оливкового масла;

– 10 граммов сахара;

– 750 граммов насыщенного бульона;

– 75 граммов белого сухого вина (можно даже херес);

– 1 столовая ложка коньяка;

– черный и душистый перец;

– мускатный орех;

– свежий или сухой чабрец;

– хлеб;

– 100 граммов сыра Грюйер.

Приготовление:

Заранее отварите насыщенный мясной бульон из куриных костей и крыльев, можно добавить красивые букеты (свежие травы завернутые в лук порей).

Лук порежьте соломкой, обжарьте на растительном масле и сливочном масле. Не забывайте постоянно помешивать.

Процесс обжаривания лука должен занять около 35 – 45 минут на маленьком огне.

Когда лук очень хорошо поджарился и протушился, румяный душистый и мягкий, Владимир Ярославский добавляет щепотку сахара для вкуса. Также молотые перцы, чабрец и вливающий коньяк, через минуту белое вино – лучшее Херес. Дайте вину испариться, добавьте бульон и приведите по вкусу – это о соли.

Также можно добавить в блюдо щепотку мускатного ореха и немного соуса.

В супницу налейте суп, положите ломтик хлеба и посыпьте сыром. Доливайте суп почти вверх. Отправьте суп в духовку и запеките до золотистой корочки.

Азиатский куриный суп

Время: 2 часа

Порций: 4

Ингредиенты:

– 700 миллилитров куриного бульона;

– 400 граммов куриной грудки;

– 400 граммов рисовой лапши;

– 100 граммов грибов шиитаке;

– 100 граммов ростков фасоли;

– 50 граммов побегов бамбука;

– 2 зубчика чеснока;

– 25 граммов корня имбиря;

– 1 лайм;

– 2 зеленые луковицы;

– 1 перец чили;

– 1 щи пакчей;

– 1 морковка;

– соевый соус;

– мед.

Приготовление:

Имбирь очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Измельчите чеснок и чили.

Положите всё в бульон, доведите до кипения и добавьте немного меда, соевого соуса и сока лайма.

Отставьте кастрюлю с бульоном в час, чтобы ароматы хорошо пропитались.

Овощи и грибы нарежьте небольшими кусочками, а морковь желательно тонкой соломкой или ломтиками.

Смешайте все с побегами бамбука.

Промойте куриную грудку в холодной проточной воде.

Очистите мембраны кончиком острого ножа и срежьте остатки жира. Нарежьте грудку небольшими кусочками и отложите.

Приготовьте лапшу согласно инструкции на упаковке и процедите.

Добавьте нарезанную овощную смесь и кусочки курицы.

Варите на медленном огне до мягкости мяса и овощей.

Приправьте солью и перцем.

Разлейте в миски для лапши и украсьте побегами фасоли.

Мясная солянка

Время: 3 часа

Порции: 8

Ингредиенты:

– 250 граммов свинины;

– 100 граммов бекона;

– 150 граммов ветчины;

– 250 граммов говядины;

– любимая зелень;

– 2 – 3 лавровых листочка;

– 5 квашеных огурцов;

– 3 сосиски;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– морковь

– лимон;

– репчатый лук;

– оливки;

– сметана.

Приготовление:

Тщательно промойте свинину и говядину. В большую кастрюлю налейте 2 литра воды и положите мясо. Как только вода вскипит и появится пена, слейте ее с водой и налейте чистую, продолжайте варить бульон. Положите в кастрюлю морковь и одну луковицу.

Варите мясной бульон 1,5-2 часа при очень слабом кипении.

Порежьте кубиками бекон и поджарьте на сухой сковороде до золотистой корочки. Оставшийся жир после обжаривания не выливайте. Почистите лук от шелухи, нарежьте кубиками и поджарьте на нем до золотистой корочки. Нарежьте квашеные огурцы кубиками и добавьте в лук – обжаривайте несколько минут.

Добавьте в овощи томатную пасту, 150 мл бульона из кастрюли, накройте сковороду крышкой и тушите овощи 10 минут.

Из мясного бульона извлеките лук и морковь – они в мясной солянке не используются. Достаньте отварное мясо из бульона, охладите и нарежьте кусочками. Нарежьте очищенную от пленки сосиски и ветчину соломкой.

Влейте овощную зажарку в бульон, перемешайте и варите 8-10 минут. Добавьте молотого черного перца и перемешайте еще раз. Солить солянку не нужно.

Добавьте в бульон нарезанное кусочками мясо, бекон, ветчину и сосиски. Доведите солянку до кипения, проварите еще 4-5 минут и снимите с огня.

Возьмите 2-3 лавровых листа и добавьте в солянку, перемешайте и накройте крышкой.

Готовое блюдо должно настояться 20-30 минут, извлеките из него лавровые листья и добавьте лимон ломтиками, оливки или каперсы. Разлейте солянку по тарелкам, посыпьте свежей нарезанной зеленью и подавайте на стол со сметаной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».