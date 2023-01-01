Лучшие супы, которые спасут от похмелья после празднования Нового года
- 1.01.2023, 14:23
- 1,152
Что можно приготовить 1 января.
Зачастую после новогодней ночи утром хочется жирного супчика. «24 канал» опубликовал интересную подборку спасательных первых блюд.
Луковый суп
Время: 1 час
Порции: 8
Ингредиенты:
– 500 граммов очищенного лука;
– 60 граммов сливочного масла;
– 20 граммов оливкового масла;
– 10 граммов сахара;
– 750 граммов насыщенного бульона;
– 75 граммов белого сухого вина (можно даже херес);
– 1 столовая ложка коньяка;
– черный и душистый перец;
– мускатный орех;
– свежий или сухой чабрец;
– хлеб;
– 100 граммов сыра Грюйер.
Приготовление:
Заранее отварите насыщенный мясной бульон из куриных костей и крыльев, можно добавить красивые букеты (свежие травы завернутые в лук порей).
Лук порежьте соломкой, обжарьте на растительном масле и сливочном масле. Не забывайте постоянно помешивать.
Процесс обжаривания лука должен занять около 35 – 45 минут на маленьком огне.
Когда лук очень хорошо поджарился и протушился, румяный душистый и мягкий, Владимир Ярославский добавляет щепотку сахара для вкуса. Также молотые перцы, чабрец и вливающий коньяк, через минуту белое вино – лучшее Херес. Дайте вину испариться, добавьте бульон и приведите по вкусу – это о соли.
Также можно добавить в блюдо щепотку мускатного ореха и немного соуса.
В супницу налейте суп, положите ломтик хлеба и посыпьте сыром. Доливайте суп почти вверх. Отправьте суп в духовку и запеките до золотистой корочки.
Азиатский куриный суп
Время: 2 часа
Порций: 4
Ингредиенты:
– 700 миллилитров куриного бульона;
– 400 граммов куриной грудки;
– 400 граммов рисовой лапши;
– 100 граммов грибов шиитаке;
– 100 граммов ростков фасоли;
– 50 граммов побегов бамбука;
– 2 зубчика чеснока;
– 25 граммов корня имбиря;
– 1 лайм;
– 2 зеленые луковицы;
– 1 перец чили;
– 1 щи пакчей;
– 1 морковка;
– соевый соус;
– мед.
Приготовление:
Имбирь очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Измельчите чеснок и чили.
Положите всё в бульон, доведите до кипения и добавьте немного меда, соевого соуса и сока лайма.
Отставьте кастрюлю с бульоном в час, чтобы ароматы хорошо пропитались.
Овощи и грибы нарежьте небольшими кусочками, а морковь желательно тонкой соломкой или ломтиками.
Смешайте все с побегами бамбука.
Промойте куриную грудку в холодной проточной воде.
Очистите мембраны кончиком острого ножа и срежьте остатки жира. Нарежьте грудку небольшими кусочками и отложите.
Приготовьте лапшу согласно инструкции на упаковке и процедите.
Добавьте нарезанную овощную смесь и кусочки курицы.
Варите на медленном огне до мягкости мяса и овощей.
Приправьте солью и перцем.
Разлейте в миски для лапши и украсьте побегами фасоли.
Мясная солянка
Время: 3 часа
Порции: 8
Ингредиенты:
– 250 граммов свинины;
– 100 граммов бекона;
– 150 граммов ветчины;
– 250 граммов говядины;
– любимая зелень;
– 2 – 3 лавровых листочка;
– 5 квашеных огурцов;
– 3 сосиски;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– морковь
– лимон;
– репчатый лук;
– оливки;
– сметана.
Приготовление:
Тщательно промойте свинину и говядину. В большую кастрюлю налейте 2 литра воды и положите мясо. Как только вода вскипит и появится пена, слейте ее с водой и налейте чистую, продолжайте варить бульон. Положите в кастрюлю морковь и одну луковицу.
Варите мясной бульон 1,5-2 часа при очень слабом кипении.
Порежьте кубиками бекон и поджарьте на сухой сковороде до золотистой корочки. Оставшийся жир после обжаривания не выливайте. Почистите лук от шелухи, нарежьте кубиками и поджарьте на нем до золотистой корочки. Нарежьте квашеные огурцы кубиками и добавьте в лук – обжаривайте несколько минут.
Добавьте в овощи томатную пасту, 150 мл бульона из кастрюли, накройте сковороду крышкой и тушите овощи 10 минут.
Из мясного бульона извлеките лук и морковь – они в мясной солянке не используются. Достаньте отварное мясо из бульона, охладите и нарежьте кусочками. Нарежьте очищенную от пленки сосиски и ветчину соломкой.
Влейте овощную зажарку в бульон, перемешайте и варите 8-10 минут. Добавьте молотого черного перца и перемешайте еще раз. Солить солянку не нужно.
Добавьте в бульон нарезанное кусочками мясо, бекон, ветчину и сосиски. Доведите солянку до кипения, проварите еще 4-5 минут и снимите с огня.
Возьмите 2-3 лавровых листа и добавьте в солянку, перемешайте и накройте крышкой.
Готовое блюдо должно настояться 20-30 минут, извлеките из него лавровые листья и добавьте лимон ломтиками, оливки или каперсы. Разлейте солянку по тарелкам, посыпьте свежей нарезанной зеленью и подавайте на стол со сметаной.