Бойцы ВСУ отправили «новогодние подарки» армии РФ 1 1.01.2023, 14:37

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Гранаты попали прямо в укрытие оккупантов.

В сети появилось видео от бойцов тактической группы «Адам» ВСУ. Бойцы удачно отработали по позициям армии РФ с помощью боевого дрона.

Информация обнародована в Telegram-канале «Бавовна».

На видео зафиксированы все детали отправки подарка – от крепления гранаты с дарственной подписью до момента взрыва.

Первые кадры записи – демонстрация снарядов, которые планируют прикрепить к беспилотнику. Видны дарственные надписи: «За Симферополь» и «За Севастополь».

Показав зрителям снаряды, украинские военные аккуратно прикрепляют их к дрону с помощью специальных зажимов.

Беспилотник, удерживая пол килограммов взрывчатки, легко взлетает в воздух.

Через несколько мгновений БПЛА достигает цели: видно, как в кустах скрывается русский солдат.

Дрон выпускает снаряды: первый снаряд пошел вправо, но второй попал очень удачно.

Кроме видео с деталями поздравлений армии РФ, в сети также есть запись удара по русским военным, которых застали на открытой местности.

На первых кадрах – полдесятка военных, не скрываясь, двигаются холмом.

Через мгновение – впечатляющий прилет снарядов. На видео видно, как первая группа оккупантов попала в эпицентр взрыва. А потом – второй прилет, после него они окончательно поняли, что идти вперед не стоит и сбежали.

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