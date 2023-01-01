Бойцы ВСУ отправили «новогодние подарки» армии РФ

Бойцы ВСУ отправили «новогодние подарки» армии РФ1
- 1.01.2023, 14:37
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Гранаты попали прямо в укрытие оккупантов.
В сети появилось видео от бойцов тактической группы «Адам» ВСУ. Бойцы удачно отработали по позициям армии РФ с помощью боевого дрона.
Информация обнародована в Telegram-канале «Бавовна».
На видео зафиксированы все детали отправки подарка – от крепления гранаты с дарственной подписью до момента взрыва.
Первые кадры записи – демонстрация снарядов, которые планируют прикрепить к беспилотнику. Видны дарственные надписи: «За Симферополь» и «За Севастополь».
Показав зрителям снаряды, украинские военные аккуратно прикрепляют их к дрону с помощью специальных зажимов.
Беспилотник, удерживая пол килограммов взрывчатки, легко взлетает в воздух.
Через несколько мгновений БПЛА достигает цели: видно, как в кустах скрывается русский солдат.
Дрон выпускает снаряды: первый снаряд пошел вправо, но второй попал очень удачно.
Кроме видео с деталями поздравлений армии РФ, в сети также есть запись удара по русским военным, которых застали на открытой местности.
На первых кадрах – полдесятка военных, не скрываясь, двигаются холмом.
Через мгновение – впечатляющий прилет снарядов. На видео видно, как первая группа оккупантов попала в эпицентр взрыва. А потом – второй прилет, после него они окончательно поняли, что идти вперед не стоит и сбежали.