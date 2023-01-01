В Минске накануне Нового года завелся «Гринч» 2 1.01.2023, 14:42

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«Чудеса» произошли в многоэтажке на улице Одинцова.

Под Новый год происходят чудеса. Причем не всегда со знаком плюс. Удивительное исчезновение новогодней елочки, которая украшала первый этаж и создавала праздничное настроение, зафиксировано в доме №56 по улице Одинцова. Можно было бы подумать, что это все проделки Гринча. Но нет — видеокамера, установленная в подъезде, четко запечатлела пару, причастную к перемещению в пространстве безропотной красавицы.

Сайт Onlíner рассказал, чем все закончилось в итоге.

Все произошло сегодня ночью, примерно в половине двенадцатого. Благодаря сразу нескольким камерам видеонаблюдения можно отследить весь путь пары. Так, мужчина и женщина зашли в лифт на третьем этаже — вероятно, были у кого-то в гостях и засиделись допоздна. Перед тем как покинуть кабину уже на первом этаже, женщина, предварительно прихорошившись у зеркала, натянула шарф на лицо — видны остались только глаза. Похоже, готовилась — то ли к выходу на морозную улицу, то ли к «елочному делу».

Затем пара разделилась: мужчина пошел к входной двери, а девушка сосредоточила все внимание на елочке. Сначала она долго пыталась открыть ящик, от которого запитана гирлянда. Потом, когда сделать это не получилось, просто выдернула гирлянду, схватила елку за ствол и ушла. Примечательно, что во время процесса минчанка посмотрела прямо на камеру, но это ее не остановило — только получше поправила шарф.

Последние кадры, на которых жители еще могли увидеть свою елочку, сделаны на улице — пара уносит трофей в неизвестном направлении.

— Эта елка стояла у нас недели две на первом этаже возле лифта. Она была общая: кто-то кинул клич в чате, и люди стали приносит игрушки, чтобы создать для самих себя праздничное настроение. Однако вот что получилось. Прямо сейчас в чате решается, стоит ли идти председателю в милицию, чтобы написать заявление на эту парочку — благо лица хорошо видны и найти их не станет проблемой, — рассказывает Дмитрий, который, как и остальные жильцы, возмущен произошедшим.

Однако жители могут сменить гнев на милость, если пара (возможно, новогодняя атмосфера вскружила голову и люди поступили так, как не делали никогда) вернет все на свои места.

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Утром 31 декабря с Onlíner связались жильцы дома и рассказали, чем все закончилось:

— Совесть у похитившей елку не проснулась, но новогоднее чудо все же произошло благодаря правоохранительным органам. Уже вчера вечером елка вернулась дарить праздничное настроение. Сейчас она под надежной защитой.

Вот праздничное фотодоказательство.

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