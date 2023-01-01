Еще одна страна ввела евро и присоединилась к Шенгену 1.01.2023, 14:49

Официальное решение вступило в силу с 1 января.

Хорватия 1 января стала частью Шенгенской зоны ЕС и получила право выдавать шенгенские визы, говорится в сообщении Совета Евросоюза.

С 1 января евро становится официальной валютой в Хорватии, постепенно она должна заменить хорватскую куну. Отменены досмотры на сухопутных и морских границах между Хорватией и другими странами Шенгенской зоны, а с 26 марта будут прекращены проверки на внутренних воздушных границах. Также Хорватия получила право пользоваться Шенгенской информационной системой, в которой собраны данные иностранцев, нарушивших правила пребывания в странах Шенгена.

Теперь граждане, которым требовалась национальная виза для посещения Хорватии, смогут въезжать в страну при наличии шенгенской визы, а также свободно передвигаться в пределах Шенгенской зоны. При этом пока что нет официальной информации от МИДа страны о том, будут ли действовать хорватские визы, выданные ранее, и будут ли они приравнены к шенгенским.

8 декабря все страны ЕС согласовали присоединение Хорватии к Шенгенской зоне. При этом Австрия заблокировала отмену пограничного контроля с Румынией и Болгарией несмотря на то, что исполнительная Европейская комиссия ЕС рекомендовала принять Болгарию, Румынию и Хорватию в Шенгенскую зону, заявив, что все страны отвечают необходимым техническим требованиям.

Можно белорусу получить хорватский шенген?

В Минске есть хорватский визовый центр, откуда документы на национальную визу отправляли на рассмотрение в посольство Хорватии в Москве.

С 1 января Хорватия получила право выдавать шенгенские визы, но, будут ли это делать через визовый центр в Беларуси, пока нет информации. Известно лишь, что прием документов на визы возобновят в Минске с 9 января.

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