Две результативные передачи Протаса помогли «Вашингтону» разгромить «Монреаль» 1.01.2023, 15:00

Белорусский нападающий снова отличился в матче НХЛ.

Хоккеисты «Вашингтона» разгромили «Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Белорусский нападающий «столичных» Алексей Протас провел на льду 10 минут 32 секунды игрового времени и отметился двумя результативными передачами при втором и третьем взятии ворот «хабс». Таким образом, у Алексея за 39 игр в лиге, на счету стало три заброшенных шайбы и шесть ассистов при показателе полезности «+3», сообщает pressball.by.

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счет хет-трик. По разу у хозяев льда отличились Эрик Густафссон, Гарнет Хэтэуэй, Ник Дауд, Дилан Строум, Маркус Юханссон и Энтони Манта. За монреальцев две шайбы забросил Коул Кофилд.

Вашингтон — Монреаль — 9:2 (2:0, 3:2, 4:0)

Шайбы: 1:0 — Густафссон (Кузнецов, Шири, 1). 2:0 — Хэтэуэй (Протас, Дауд, 5). 2:1 — Кофилд (Сузуки, Дак, 25, бол.).3:1— Дауд (Протас, Густафссон, 29). 4:1 — Овечкин (ван Римсдайк, Эллер, 30). 4:2 — Кофилд (33). 5:2 — Строум (Кузнецов, Юханссон, 40, бол.). 6:2 — Овечкин (Густафссон, Юханссон, 42, бол.). 7:2 — Юханссон (Кузнецов, Фехервари, 46). 8:2 — Манта (56).9:2 — Овечкин (Шири, 57).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».