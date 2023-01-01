Путину проще сразу пустить себе пулю в лоб 6 Альфред Кох

1.01.2023, 15:05

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Ключ к окончанию войны находится в руках Украины.

Закончился триста одиннадцатый день войны, а с ним и ушел старый 2022 год. На фронте особых изменений нет. Путинские ск…ты по-прежнему бомбят Украину и не дают ей покоя даже в новогоднюю ночь.

Зачем они это делают, я думаю, даже они толком объяснить не могут. Если они хотят сломить волю украинцев к сопротивлению, то за прошедшие три месяца они уже могли убедиться, что это не работает и воля только стала крепче. Если хотят ослабить ВСУ – то это глупо, поскольку ВСУ никак на эту инфраструктуру не завязаны.

Единственно, чего они добились, так это ослабления России и исчерпания ее ракетных арсеналов. Ну и разумеется, заслужили презрение и отвращение всего человечества. Ими брезгуют даже те, кто не готов с ними окончательно порвать отношения. Это видно по изменившейся стилистике общения.

Сегодня я буду краток: я хочу нам всем пожелать, чтобы цифры 2023 вызывали у нас те же положительные эмоции, что и цифры 1945. А для этого нам нужно победить путинскую фашистскую гадину. Хотел написать: в ее логове. Но это не мне решать. Это решать вам, дорогие украинцы. Это вы должны определить, когда остановить эту войну.

Это даже Путин признает: он все время говорит, что ключ к окончанию войну в руках у Украины. Давайте будет честны перед самими собой: хоть мы все время и говорим, что Путин может остановить войну в любой момент, но мы знаем, что это не так. Это всего лишь полемический прием. Сейчас объясню, почему я так считаю.

Часто говорят, что если Путин проиграет эту войну, то он потеряет власть. Для меня это не так очевидно. Все зависит от многих факторов и прежде всего, от того, как он ее проиграет. (Заметьте: мы уже не говорим о вариантах его победы, мы говорил лишь о вариантах его поражения).

Так вот, если российская армия будет медленно, с боями, постоянно огрызаясь, отступать и, наконец, отступит на границы 1991 года, то у Путина хорошие шансы сохранить власть. Потому, что это не будет персональное поражение Путина. Это будет поражение всего государства и даже, можно сказать, народа.

Да, вот, мы оказались слабее и отступили. Кого винить? Некого: так получилось, против лома нет приема, мы воевали с НАТО и т.д. Весь набор оправданий вам давно уже известен.

Но если Путин завтра примет решение свернуть военную операцию и уйти – то тогда именно он будет виновником поражения. Это он принял решение об отступлении, когда российская армия стояла на завоеванной территории и значит Путин ударил ей «ножом в спину», «предал» и т.д.

То есть это будет весь набор тех претензий, которые немцы-реваншисты предъявляли своим властям после Компьенского перемирия 1918 года и последовавшего за ним Версальского мира. И вот тогда у Путина шансов сохранить власть не будет.

Путин, разумеется, не хочет терять власть. Он эту войну затеял, чтобы власть сохранить, и поэтому тем более не готов из-за нее власть терять. Следовательно, он никогда не примет решения прекратить войну немедленно. У него попросту нет такой опции.

Тогда проще уж сразу пулю в лоб. Что, в силу психотипа персонажа – малореально.

А раз так, то тогда действительно ключ к окончанию войны в руках Украины.

Альфред Кох, t.me

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