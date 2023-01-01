С дождем и бенгальскими огнями: как Минск встретил Новый год 2 1.01.2023, 15:18

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Фото: onliner.by

Фоторепортаж.

Теперь уже точно: 2023-й наступил, все предпраздничные заботы остались в прошлом году, можно немного отдохнуть. В Минске самые украшенные по-новогоднему места, как обычно, в центре города.

Журналисты onliner.by посмотрели, какая атмосфера там сегодня ночью.

Октябрьская площадь

Последние годы получается так, что снег на Новый год — это даже роскошнее, чем икра. Поэтому ничего не остается, кроме как перепрыгивать лужи и радоваться тому, что не придется мерзнуть. В остальном у тех, кто выбрался на улицу, все по-новогоднему: бенгальские огни, улыбки, фото на память.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Дворец спорта

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Здесь людей предсказуемо больше, чем у Дворца Республики. Похоже, что приличная часть новогодней толпы — это любопытные туристы, которым все интересно.

К двум часам ночи поток людей становится еще больше. Пока одни подтягиваются к концерту, других собирает фуд-корт с шашлыками, шаурмой, сахарной ватой и глинтвейном.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Хороводы, танцы и песни — для кого-то праздник продлится до утра, несмотря ни на что.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

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