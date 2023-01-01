«Подобрал мужчина, который всю дорогу пугал меня рабством» 1.01.2023, 15:38

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Белорус рассказал о необычном путешествии автостопом в Грузию.

Житель Гомеля рассказал порталу av.by о дороге автостопом в горную страну, гостеприимстве грузин и тратах в поездке

«В автостоп беру наши сувениры: сгущенку, конфеты и льняные полотенца»

В центре очередного материала рубрики «Автотрип» — гомельчанин Юрий. Уже 11 лет он путешествует автостопом, за этот срок мужчина посетил 13 стран. «Грузию, Армению, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Италию, Австрию, Чехию и другие», — перечисляет наш герой.

— Пару раз я попадал в страны лоукостером или автобусом, когда были дешевые билеты. В остальных случаях предпочитаю автостоп. Это просто и доступно почти каждому: взял с собой небольшую сумму наличных денег, закинул на плечи рюкзак с палаткой и спальным мешком — и в путь! Дорога хороша тем, что никогда не предугадаешь, кто станет твоим попутчиком сегодня.

Путешествуя автостопом, ты постоянно общаешься с людьми, узнаешь что-то новое и делаешь пометки. Нередко собеседники рекомендуют хорошие для посещения места, которые не всегда есть в путеводителях.

— В этом году во время отпуска я сначала поехал на Белое море, а именно на Соловецкие острова, или, как их еще называют в народе, Соловки. Они находятся северо-восточнее Санкт-Петербурга и восточнее границы с Финляндией. На архипелаге расположен старинный Соловецкий монастырь, который мне очень хотелось посетить. В советские времена его превратили в тюрьму.

— По направлению к островам меня подвозил батюшка из Александро-Свирского монастыря. Во время беседы он спросил, мол, бывал ли я у них. Я ответил, что нет. И тут он начал мне рассказывать. Оказывается, по церковной истории там единственное место на земле, где преподобному Александру Свирскому явилась Святая Троица. Звучало вдохновляюще — мне нравятся православные святыни! Естественно, я пообещал заехать на обратном пути и слово свое сдержал.

— Обычно в путь я отправляюсь не с пустыми руками. Беру с собой какие-то белорусские гостинцы: магнитики, сувениры, конфеты, сгущенное молоко и льняные полотенца. Бывает, что по дороге их и раздаю, когда меня подбирают попутки.

«Грузины радушны: любят приглашать в гости»

По словам Юрия, повидаться с Грузией ему порекомендовал знакомый, давно обосновавшийся в стране. Правда, поездка туда летом этого года для нашего героя стала не первой.

— В 2014-м я впервые побывал в Грузии: где-то три дня ушло на дорогу автостопом, несколько суток потратил на прогулки по Тбилиси, а после прокатился на маршрутке до Еревана.

— Как планировать поездку автостопом? Все-таки при путешествии на рейсовом транспорте есть предсказуемость и возможность составлять свое расписание. Автостоп — постоянный сюрприз.

— Лучше в запасе иметь свободное время, ведь это экстремальный, пускай и дешевый, способ путешествовать. Мне нравится неведение того, где меня сегодня высадят или в каких условиях и месте придется ночевать. Зато вдвойне приятно встречать добрых людей по пути и заряжаться верой в человечество, — отмечает Юрий.

— Путешественник — это дар Бога?

— Конечно! Бывало, меня и в гости приглашали. Также случалось, что люди вели себя совсем странно. К примеру, в 2015-м меня подобрал мужчина, который вроде бы в шутку всю дорогу пугал рабством, а потом пригласил в Челябинск погостить. Переночевали, пообщались — хорошим человеком оказался. Таких историй вспоминается немало!

— В этот раз в Грузии, пока я ехал в пещерный монастырь Вардзиа, меня тоже бывшие спортсмены позвали на ночлег. Посидели с ними на спортивной базе и подружились. На прощание раздаривал им белорусские льняные полотенца, — вспоминает собеседник. — Активно расходятся наши монеты — чем не сувенир? Стараюсь к поездке собирать новенькие, которые презентабельно выглядят. Не всегда их вручаю тем, кто подвозит: иногда отдаю просто в благодарность за подсказанный маршрут или приятную беседу. Разлетается даже белорусская тушенка — ее попутчики охотно принимают в дар!

— А что делать, когда гостинцы заканчиваются?

— И такое бывает! На обратной дороге меня подвозил грузин в возрасте. Спрашивает, посетил ли я Сванетию, откуда он родом. Отвечаю: «Нет». — «Значит, ты не был в Грузии», — приговаривает мужик. Договорились, что в следующий раз я к нему загляну в гости в Сванетию. В благодарность я уже из Беларуси связался с дядей Гиви и собирался отправить курьерской доставкой сувениры. Представляете, он отказался! Мол, привезешь сам.

А я ведь с ним ехал два дня! Он меня угощал местным грузинским сыром, был добр и приветлив — ну как не хотеть отплатить ему тем же? Грузины очень радушные: любят приглашать в гости.

— Интересно, что в Европе иногда сложнее поймать попутку, чем в России. Если в РФ ты стоишь даже под запрещающим знаком на оживленной трассе, то через время кто-нибудь да остановится. В ЕС с этим сложнее, особенно при удалении на запад от нашей страны.

Подбирают не только дальнобойщики. Они хоть и тормозят реже, зато едут дальше! Пожалуй, чаще все-таки перепадает прокатиться на легковушках. За время поездок автостопом возникло наблюдение: если долго не можешь словить попутку, то скоро тебя подвезут на свеженьком Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero или крутом Mercedes-Benz. Почему-то это работает!

— На Кавказе в принципе долго стоять на обочине не приходится. Грузия — православная страна, а в Дагестане, к примеру, исповедуют ислам. У них в Коране прописано, что путешественник — это дар Бога. Отчасти они поэтому благосклонны по отношению к автостопщикам, всегда помогают.

«На поездку в Грузию потратил 100 долларов»

Выслушав рассказ Юрия о нюансах путешествия автостопом, невольно задались вопросом: а сколько денег нужно взять с собой в такую поездку? Ну так, на всякий случай.

— Лучше брать то, что есть на данный момент. Когда ехал первый раз, в кошельке лежало 350 долларов. Последнее путешествие в Грузию у меня было сразу после поездки на Соловецкие острова. Там я потратил 20 000 российских рублей, после чего решил махнуть в теплый регион. С собой взял еще шесть тысяч, плюс на карте лежало около 40 BYN — так и поехал, имея всего лишь $100.

В любом случае мы живем в век технологий, поэтому попросить родных или знакомых прислать тебе деньги не проблема. Все сто долларов, которые были у меня с собой, я и потратил.

— Деньги в таких поездках расходуются на еду. Последний раз я, к примеру, останавливался в платном кемпинге, где был и душ, и холодильник, и даже Wi-Fi. Привал стоил 1780 лари в день (примерно 16, 64 BYN). Две ночи я провел в кемпинге, а остальное время «дикарем» находил места. Кемпинг тоже нужен, чтобы устроить стирку, принять душ и зарядить пауэрбанк.

Один денек побыл на пляже с магнитными песками — говорят, полезно для здоровья. Люди там закапываются и отдыхают.

— Выезжая в Грузию, думал так: шесть дней на дорогу туда и обратно, пять — на разъезды по стране.

Ночую в своих вояжах я преимущественно в палатке: иногда высаживают где-нибудь на заправке, а я отхожу в лесок и там оборудую свою стоянку. В плохую погоду, бывает, пережидаю ночь на АЗС, попивая кофеек.

— Что больше всего запомнилось из последней поездки?

— Она могла закончиться, только начавшись! Пересек я, значит, российско-грузинскую границу — пошел дождь. Я бреду вдоль дороги, мокну, а в голову лезут мысли: «Никто не подбирает, не на чем ехать. Неужели домой?»

Обошел окрестности и обнаружил футбольное поле. Решил, что в крайнем случае здесь и размещу палатку. Немного побродив, увидел указатель на церковь, которая находилась в пяти километрах. Почему бы не встретить там рассвет? Вид должен быть умопомрачительный.

— Я пошел в гору. После полутора километров дороги появились какие-то огороды и заборы, а вместе с ними — собачий лай. Первая. Вторая. Третья! Естественно, я испугался и резко развернулся. Когда собаки успокоились, немного вернулся на маршрут и обошел селение сбоку — нашел полянку поровнее.

— Утром я проснулся с невероятным видом на церковь Святой Троицы в Гергети. И гора Казбек, и храм! Хотя немного замерз, так как ночевал на высоте 1 880 метров, зато насладился таким вдохновляющим пейзажем.

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