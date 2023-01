В британском городе отменили новогодний фейерверк, чтобы не пугать спящего моржа 2 1.01.2023, 15:42

Предположительно, он приплыл в Северный Йоркшир из Канады.

В британском городе Скарборо праздничным вечером 31 декабря отменили новогодний фейерверк, чтобы не беспокоить заплывшего в гавань арктического моржа. Об этом сообщает This Is The Coast со ссылкой на местный городской совет и зоозащитников.

Речь идет о крупном арктическом морже по кличке Тор, которого обнаружили в гавани британского приморского города Скарборо (Северный Йоркшир) 30 декабря. Предположительно он приплыл туда из Канады, успев совершить «турне» по Европе — в декабре животное заметили на побережье Нидерландах, Франции и в британском Хэмпшире.

Появившись в Скарборо в канун Нового года, пишет The Guardian, морж собрал большие толпы и привел жителей города в восторг, однако сам улегся спать прямо возле воды.

Местные эксперты по дикой природе попросили людей не беспокоить Тора, заявив, что он, похоже, «устроил привал» в Скарборо, перед тем как продолжить путешествие на север. Они также посоветовали городскому совету не устраивать новогодний фейерверк — по их словам, салют мог негативно повлиять на психику моржа.

Власти прислушались к их рекомендации: фейерверк отменили, а лежбище животного оцепили кордоном, чтобы любопытствующие не подходили слишком близко и не нарушали его покой.

— Мы действительно разочарованы тем, что нам пришлось отменить фейерверк, но благополучие моржа для нас важнее всего, – заявили в городском совете.

Зоозащитники отметили, что моржей в целом редко можно встретить в Великобритании, однако в последнее время они стали чаще там появляться из-за изменения климата.

