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Украинские морпехи устроили «праздничный разгром» группировке РФ

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  • 1.01.2023, 15:47
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Украинские морпехи устроили «праздничный разгром» группировке РФ

Накануне Нового года были ликвидированы десятки оккупантов и техника.

Украинские морпехи 31 декабря устроили российским оккупантам «праздничную бавовну». Подтверждена ликвидация 31 российского захватчика.

Также враг лишился 2 гаубиц и 2 МТЛБ. Об этом говорится в сообщении военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Так, морпехи пополнили статистику потерь российской оккупационной армии в Украине на 2 МТЛБ и 23 оккупантов.

«Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 31 декабря, морские пехотинцы уничтожили 2 МТЛБ и 23 оккупанта», - отмечено в сообщении.

Не отставали и артиллеристы морской пехоты.

«Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего было уничтожено 2 гаубицы и 8 российских военных. Окончательные потери врага уточняются», - отметили в ВМС ВСУ.

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