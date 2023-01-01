Украинские морпехи устроили «праздничный разгром» группировке РФ

Украинские морпехи устроили «праздничный разгром» группировке РФ1
- 1.01.2023, 15:47
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Накануне Нового года были ликвидированы десятки оккупантов и техника.
Украинские морпехи 31 декабря устроили российским оккупантам «праздничную бавовну». Подтверждена ликвидация 31 российского захватчика.
Также враг лишился 2 гаубиц и 2 МТЛБ. Об этом говорится в сообщении военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Так, морпехи пополнили статистику потерь российской оккупационной армии в Украине на 2 МТЛБ и 23 оккупантов.
«Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 31 декабря, морские пехотинцы уничтожили 2 МТЛБ и 23 оккупанта», - отмечено в сообщении.
Не отставали и артиллеристы морской пехоты.
«Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего было уничтожено 2 гаубицы и 8 российских военных. Окончательные потери врага уточняются», - отметили в ВМС ВСУ.