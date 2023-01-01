Белорусский диетолог рассказала, как прийти в себя после новогоднего застолья 1.01.2023, 15:52

Простые, но эффективные методы.

Если череда застолий «удалась на славу», а весы показывают вернувшиеся сброшенные килограммы, да еще и с «товарищами» на боках – берем на вооружение простые советы диетолога-эндокринолога Татьяны Мусик, как «реанимироваться» после затянувшегося праздника живота, пишет tochka.by.

Не надо крайностей

Праздники и новогоднее изобилие вынуждают нас потреблять больше, а тратить меньше калорий. Так незаметно за какие-то пару дней можно прибавь до двух килограмм лишнего веса – дал слабину, и вот на весах плюс.

Но есть другая сторона, когда люди, «повернутые» на ЗОЖ и правильном питании, не позволяют себе расслабиться и делают из новогодних праздников катастрофу, боясь что-либо съесть.

«Делать послабления нужно. Наступление праздников для человека, у которого есть планы по похудению и навязчивые мысли по снижению веса – это всегда стресс: режим идет вразнос, пищевой беспредел, отсутствие тренировок, сбитый режим сна... А следом чувство вины и экстренная борьба с жиром, ограничения, голодовки усиленные тренировки. Не надо так», – объясняет Татьяна Мусик.

Согласно различным европейским исследованиям, на самом деле при плюс 1500 калорий в сутки к вашему обычному рациону (даже в течение трех дней, даже, когда еда не очень правильная) прибавляется всего 0,7 кг веса. И этот вес на 70% состоит из задержавшейся жидкости и шлаков. При восстановлении режима все вернется к норме буквально в течение пяти дней, успокаивает диетолог.

«Поесть день-три сверх нормы – никак не конец света и не ожирение. Но не три недели к ряду. Просто выдохните, побудьте с близкими, насладитесь моментом и праздничным столом, получите удовольствие от семейных посиделок, поешьте вкусную еду, порадуйте, наконец, маму и бабушку хорошим аппетитом», – успокаивает диетолог.

И самое главное – никакого чувства вины после. Мы едим и тренируемся не для того, чтобы испытывать лишения и невзгоды. Наоборот, если вы активны, постоянно следите за своим питанием, ловко умеете подсчитывать белки, жиры и углеводы в своем рационе, то удержать результат вам будет проще простого, как только вы вернетесь в режим.

Праздники закончились

Самое главное правило, если вы заботитесь о своей фигуре – новогоднее застолье не стоит растягивать. Один-два дня – это более, чем достаточно, чтобы отметить Новый год.

Если правильное питание – это уже ваш образ жизни, то ваш ЖКТ даже после одного дня бурного застолья передаст «привет» в виде тяжести, метеоризма, вздутия и других неприятных спецэффектов. И тут захочется простого салатика из свежих овощей и стейк из рыбы. Но для этого должен быть определенный уровень осознанности и проработанное пищевое мышление.

«Сделали отступление в своем правильном питании на один день и на следующий день возвращаемся к привычному нормальному питанию, а не продолжаем доедать салат Оливье, заедая его жирными блюдами несколько суток подряд», – советует диетолог.

Начинаем пить много-много жидкости. Это может быть: чистая питьевая вода, зеленый или травяной чай, имбирный настой с корицей. Кофе и кофейные напитки пока исключаем из рациона: в генеральной уборке организма они не помощники.

Пищу едим медленно, тщательно пережевывая, но не печально, а с чувством глубокого удовлетворения от мысли, что ваш организм восстанавливается после очень сильной загрузки.

Выводим «шлаки и токсины». Представляете, сколько пришлось пережить нашей несчастной печени! И речь даже не об алкоголе, а об обилии пищи, в основном жирной, острой, жареной, сладкой (тут уже кто как оторвался).

Лучше всего посетить баню, с веничком, влажным душистым паром, скрабами и масками. Опять же, без фанатизма! Если баня не подходит (не любите, не получается дойти), хороша и ванна с аромомаслами: расслабьтесь и хотя бы мысленно начните избавляться от всего лишнего!

Отправляйтесь на свежий воздух. Поможет пешая прогулка (желательно в темпе), а по самочувствию спустя день-другой после застолья можно посетить тренировку по фитнесу, сходить в тренажерный зал или заняться любым другим видом активной нагрузки.

«Но не бежать в зал на следующий день «в наказание» за бурное застолье. И еще: праздник закончился, а жизнь продолжается, и впереди еще куча замечательных дней, когда нам захочется парить и блистать! А поэтому настраиваемся на позитив и прочь послепраздничную хандру (ни в коем случае себя не убиваем мыслями «зачем я ела тот кусочек торта, он точно был лишним»). Главное – сделать правильное питание образом своей жизни! А отступления от правил будут всегда, потому что мы живые люди», – заключает Татьяна Мусик.

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