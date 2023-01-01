Идеологическая «диверсия»: в новогоднюю ночь в центре Москвы танцевали под «Ще не вмерла Україна» 2 1.01.2023, 15:58

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В это же время Россия атаковала украинскую столицу ракетами и дронами-камикадзе.

Известный хит Верки Сердючки раздавался на одной из центральных площадей Москвы, где десятки людей танцевали и припевали слова «Ще не вмерла Україна». Именно так россияне встретили новый, 2023 год.

Правда, до конца не ясно, понимали ли русские сами смысл этого трека, но пели громко. Еще больше людей изрядно приплясывали и улыбались.

Видео с танцами опубликовал украинский телеграмм-канал «Донбасс Оперативный».

Примечательно, но в то время, когда россияне плясали и веселились, встречая Новый Год, российские ракеты и дроны-камикадзе летали в небе над Украиной. Всю ночь в Киеве раздавалась тревога. Напомним, что все 32 атаки успешно сбила украинская система противовоздушной обороны.

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