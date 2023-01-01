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Два жителя Брестской области подорвались на Новый год при использовании пиротехники

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  • 1.01.2023, 16:01
  • 2,366
Два жителя Брестской области подорвались на Новый год при использовании пиротехники

Одному из них оторвало пальцы.

Во время празднования Нового года в Брестской области из-за пиротехники пострадали два человека — у обоих травмы кистей. Один из них после оказания медпомощи был отпущен домой, а вот второй госпитализирован — у него оторвало два пальца на правой руке, сообщили в пресс-службе МЧС.

Первый случай произошел в самом Бресте в ночь на 1 января. в 1.45 скорая привезла в больницу 28-летнего мужчину с травмой обеих кистей, области шеи и лица. Парню оказали амбулаторную медпомощь, однако от госпитализации он отказался.

Второе происшествие случилось уже утром в деревне Цна Лунинецкого района — там пострадал 49-летний мужчина. В 06.40 его доставили в больницу с травматическим отчленением первого и второго пальцев правой кисти, рваными ранами первого, второго, третьего пальцев правой кисти и самой кисти. Он госпитализирован.

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