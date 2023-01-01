Аббас Галлямов: Путина могут уговорить уйти 1 1.01.2023, 16:13

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Глава Кремля может сломаться.

Такой прогноз сделал политтехнолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов, предположив, что это может произойти, в том числе, из-за успехов украинских сил весной и фейлов российских оккупантов в рамках зимних операций, пишет unian.net.

Он считает, что кремлевского диктатора, скорее, уговорят уйти, а не свергнут:

«Элиты его сильно боятся. На протяжении более 20 лет осуществлялась чистка российских элит, и все более менее способные на решительные действия люди оттуда выдавливались. Российские элиты сейчас абсолютно бесхребетные. И они друг другу очень сильно не доверяют… Но в какой-то момент Путин может сломаться, он и так уже утратил инициативу, это видно, просто плывет по течению. Он может сломаться и согласиться с этим вариантом».

По мнению Галлямова, вот если он откажется, это может стать поводом для элит действовать, но сначала они попытаются его убедить уйти, выдвинув преемника.

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