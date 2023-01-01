Стало известно, какой будет погода 2 января 1.01.2023, 16:23

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

В ночь на 2 января во многих районах по северу страны ожидается усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Об этом предупреждают МЧС и Белгидромет, синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

В МЧС напомнили, что из-за сильного ветра может нарушаться электроснабжение, есть вероятность падения деревьев и ДТП — повышается вероятность получить травму. Из-за потепления и дождей на реках могут возникнуть затопления.

1 января облачно с прояснениями, днем по северу страны прогнозируются дожди. Температура воздуха составит +6… +12°С, по юго-западу до +15°С.

2 и 3 января на большей части территории страны осадки, в основном дождь. В отдельных районах слабый туман, местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха от -1°С ночью до +11°С днем.

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