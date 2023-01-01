Пионтковский: Залужный готовит огромный котел 1.01.2023, 16:30

В российской обороне есть слабое место.

После промерзания почвы Силы обороны Украины могут пойти в большое наступление. Вероятно, ключевые боевые действия будут продолжаться в январе и феврале. В марте начнется оттепель, что значительно затруднит передвижение тяжелой техники.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский. По его словам, инициатива на стороне украинской армии. В то же время у россиян есть слабое место, пишет unian.net.

«В украинской армии инициатива. Есть очень слабое место в российской обороне. Это линия Мелитополь-Бердянск с перспективой создания огромного котла. Вот, получив тот набор вооружений, который сформировал Залужный (главком ВСУ Валерий Залужный), у украинцев не просто большие шансы, а очень серьезная вероятность воплотить это наступление, которое решит исход войны», — заявил Пионтковский.

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