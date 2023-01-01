Психиатры и обращения диктаторов 5 Telegram-канал «Ник и Майк»

1.01.2023, 16:37

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Лукашенко нес абсолютную ахинею.

Новогодние обращения двух диктаторов - это действительно к психиатрам. Один выступал на фоне военных и нес чушь про суверенитет России, который почему-то зависит от результатов агрессивной войны против Украины. Спишем на то, что перечитал на ночь «Великую шахматную доску» и ничего не понял, но впечатлился. Военный антураж должен был зарядить патриотизмом и напомнить о единстве в рамках выполнения священного долга.

По нашему мнению, эффект получился обратный. Испуганный мстительный карлик. В это же время армия агрессора пыталась несколько раз бомбить Украину. К счастью, практически безрезультатно. В то же время ответные подарки от украинской стороны доставили по назначению. Белгород, Воронеж, Питер, Москва. Дополнительно за создание новогодней атмосферы отвечали многочисленные полицейские на улицах и центральных площадях городов. Других праздников благодаря окурку с Лиговки больше не будет.

Его младший собрат нес ахинею про мир, безопасность и стабильность. На фоне бомбардировок Украины выглядело ужасно, равно как и замечания про роскошь в виде электроэнергии у соседей. Про Европу - смешно, а про Украину - кощунственно.

Все, что задумывает хунта, превращается в полную противоположность. Год «историчекой памяти» ознаменовался попытками максимально историю фальсифицировать, уничтожать памятники и искоренять все национальное. Год «мира и созидания» прогнозируемо превратится в кошмар.

На фоне этого обращение президента Владимира Зеленского было полной противоположностью. Оно наполняет верой, что ужасная война закончится победой Украины и впереди время возрождения и развития, а не бесперспективняк, в котором нужно выбирать между смертью в ходе агрессивной войны или от алкоголизма.

Удивил Макрон, но, помимо поддержки Украины, нужно было еще клятвенно пообещать больше не звонить окурку, даже если очень хочется.

Сегодня же рекомендуем посмотреть, если пропустили обращение полка Кастуся Калиновского.

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