Как правильно доедать новогодние блюда 3 1.01.2023, 16:48

1,080

Назван правильный порядок.

После бурного празднования Нового года с обильным застольем утром 1-го января холодильники ломятся от недоеденных салатов, закусок и горячего.

Как правило, в первые дни января не готовят свежую пищу, а доедают остатки.

Специалисты рассказали, в каком порядке правильно «уничтожать» салаты, чтобы не навредить организму.

Итак, первым делом в наступившем году в свою тарелку положите все салаты, заправленные заранее.

Также до вечера первого января желательно употребить домашние паштеты, и холодец, жареные, тушеные и консервированные овощи. И еще один продукт — рыбу домашней засолки.

Двое-трое суток в холодильнике будут храниться отваренные овощи, мясные и овощные бульоны, вскрытые маринованные и соленые овощи, салаты из них (например, винегрет), мясная и сырная нарезка (запакуйте герметично). Также отобедать 2 или 3 января можно приготовленной на Новый год птицей, рыбой и мясом, которые были пожарены или запечены. И на десерт — купленные ранее пирожные и торты с кремом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».