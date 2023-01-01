В первую минуту 2023 года в Минске родились сразу три ребенка 1.01.2023, 17:15

Мальчик и две девочки.

В первые минуты Нового года Telegram-канал Министерства здравоохранения радовал своих подписчиков хорошими новостями о рождении маленьких белорусов. Все они родились в 0 часов 01 минуту 1 января 2023-го.

Первая новость о рождении мальчика появилась в канале уже в 0.18. Малыш появился на свет в 3-й клинической больнице города Минска имени Евгения Клумова. А спустя несколько минут Минздрав рассказал о рождении в то же время девочки во 2-м роддоме Минска!

«Поздравляем молодых родителей с таким приятным подарком на Новый год!» - написали в канале.

Наконец, третья новость пришла из столичного РНПЦ «Мать и дитя» в Минске, где также родилась девочка!

«И молодая мама и малышка чувствуют себя хорошо!» - сказали в министерстве.

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