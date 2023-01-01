CNN: Война доказала ошибочность почти всех предположений западных аналитиков 10 1.01.2023, 17:25

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Европе остается иметь дело с рядом известных неизвестных.

Вторжение России в Украину в феврале этого года поразило всех, пишет Ник Патон Уолш, редактор по международной безопасности CNN. Его статью приводит «Зеркало недели. Украина».

И тех, кто считал Москву достаточно здравомыслящей, чтобы не предпринимать столь масштабных и безрассудных действий. И тех, кто считал, что российские военные пройдут маршем по земле с населением 40 миллионов человек и в течение 10 дней перейдут к операциям по зачистке. И тех, кто считал, что они обладают техническим и разведывательным мастерством, чтобы сделать нечто большее, чем просто беспорядочно обстреливать гражданские районы из устаревшей артиллерии; что кремлевское войско стало совершеннее, после того как в 90-х годах сравняло с землей Грозный в Чечне.

И, наконец, тех, кто считал, что в 2022 году нельзя бездумно угрожать людям ядерными бомбами, поскольку разрушения, которые они несут, являются убийственными для всех на планете.

Тем не менее, по мере приближения 2023 года Европе остается иметь дело с рядом известных неизвестных, которые невозможно было представить еще в январе 2022.

Напомним: вооруженные силы, некогда считавшиеся третьими в мире по мощи, вторглись на территорию своего меньшего соседа, который еще год назад преуспевал в основном в области информационных технологий и сельского хозяйства.

Россия потратила миллиарды долларов на модернизацию своих вооруженных сил, но оказалось, что это в значительной степени было фикцией. Она обнаружила, что ее цепочки поставок не функционируют в нескольких десятках километров от ее собственных границ; что ее оценка Украины как отчаянно нуждающейся в освобождении от собственного «нацизма» является искаженным продуктом людей, кормящих президента — Владимира Путина — тем, что он хотел услышать в условиях изоляции пандемии.

Россия также встретилась с Западом, который, отнюдь не будучи разделенным и сдержанным, наоборот, был рад направить часть своих боеприпасов к своей восточной границе.

Западные чиновники также могут быть удивлены тем, что красные линии России, похоже, постоянно меняются, поскольку Москва осознает, насколько ограничены ее неядерные возможности. Ничего из этого не должно было произойти. Так что же делать Европе и к чему готовиться теперь, когда это произошло?

Ключевым моментом является то, насколько неожиданно единым оказался Запад. Несмотря на раскол по Ираку, раскол по Сирии и частичное нежелание тратить 2% ВВП на безопасность, которые Соединенные Штаты давно требуют от членов НАТО, Европа и США действовали касательно Украины по одному сценарию. Временами Вашингтон мог казаться более осторожным, и были автократические исключения, такие как Венгрия. Но сдвиг происходит в сторону единства, а не расхождения. Это довольно неожиданно.

Заявления о том, что Россия уже проиграла войну, пока преждевременны. Существуют факторы, которые все еще могут привести к тупику в ее пользу или даже к перелому ситуации. НАТО может потерять терпение или нервы из-за поставок оружия и искать экономическую целесообразность вместо долгосрочной безопасности, настаивая на невыгодном для Киева мире. Но на данный момент это кажется маловероятным.

Россия окопалась на восточном берегу Днепра на юге Украины и имеет то преимущество, что Донецкий и Луганский фронты на востоке Украины находятся ближе к ее границе.

Тем не менее, ее проблемы огромны: плохо обученный, насильно призванный в армию персонал составляет 77 000 ее фронтовых войск — и это согласно глянцевой оценке, озвученной Путиным. Она испытывает трудности с боеприпасами и регулярно сталкивается с открытой внутренней критикой своей зимней системы снабжения.

Украина находится на своей территории, ее боевой дух по-прежнему высок, а западное оружие продолжает поступать. С тех пор как в сентябре развалились разрозненные силы Москвы вокруг Харькова — где их линии снабжения были перерезаны более умными украинскими силами — динамика все время была против Москвы.

Перспектива поражения России кроется в том, что она не выиграла быстро у более слабого противника. Оказавшись почти бумажным тигром, российские вооруженные силы будут десятилетиями бороться за восстановление хотя бы видимости равного статуса с НАТО.

В этом, пожалуй, и заключается больший ущерб для Кремля: годы усилий, потраченных на восстановление репутации Москвы как умного, асимметричного противника с обычными силами для поддержки, испарились примерно за шесть месяцев бездарной и бессмысленной войны.

Вопрос о ядерных силах все еще актуален, главным образом, потому, что Путин любит регулярно ссылаться на него. Но даже здесь угроза России уменьшилась. Во-первых, НАТО посылает недвусмысленные сигналы об обычных разрушениях, которые его силы произведут в случае применения ядерного устройства в любой форме. Во-вторых, союзники России, Индия и Китай, быстро оценили ее проигрыш и публично осудили ядерную риторику Москвы. (Их частные сообщения, вероятно, были более ожесточенными).

И наконец, Москва осталась с вопросом, на который никто никогда не захочет узнать ответ: если ее цепочки поставок дизельного топлива для танков в 40 милях от границы не функционируют, то как они могут быть уверены, что кнопка сработает, если Путин будет безумно тянуться, чтобы нажать на нее? Для ядерной державы нет большей опасности, чем обнаружить, что ее стратегические ракеты и потенциал возмездия не функционируют.

Несмотря на ощутимый упадок России, Европа не приветствует наступление эры большей безопасности. Призывы к увеличению расходов на оборону звучат все громче, и к ним прислушиваются, даже если они звучат в то время, когда Россия, которая на протяжении десятилетий была определяющим вопросом европейской безопасности, показывает себя менее угрожающей.

Европа понимает, что не может зависеть в вопросах безопасности только от Соединенных Штатов и их диких колебаний между политическими полюсами.

Тем временем тысячи невинных украинцев погибли в эгоистической и ошибочной попытке Путина возродить царскую империю. В более широком смысле, авторитаризм был разоблачен как катастрофическая система.

Тем не менее, из этого фиаско вышло и кое-что хорошее. Европа понимает, что должна немедленно избавиться от зависимости от российского газа, а в долгосрочной перспективе — от углеводородов в целом, поскольку экономическая зависимость от ископаемого топлива диктаторов не может обеспечить долгосрочную стабильность.

Итак, как Западу вести себя с Россией, которая пережила колоссальную потерю лица в Украине и медленно увядает экономически из-за санкций? Стоит ли бояться слабой России или она просто слаба? Это известная неизвестность, с которой Запад должен бороться. Но это уже не такой страшный вопрос.

Более 70 лет Россия и Запад держали мир в тисках взаимного гарантированного уничтожения. Это был мир, основанный на страхе. Но страх перед Москвой должен постепенно ослабевать, а с ним приходит и риск просчета. Кроме того, возникает менее пугающая перспектива: Россия — как и многие автократии до нее — может угаснуть, подорванная собственной неуклюжей зависимостью от страха внутри страны.

Задача Европы сейчас состоит в том, чтобы справиться с Россией, когда она перейдет в состояние необратимого упадка. Утешением может служить то, что, недооценив потенциал злонамеренности Москвы, Европа рискует переоценить ее потенциал как все еще существующей угрозы.

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